Delete on ostanut Kaivopumppu M Kulmala Oy:n

Ympäristöpalveluyhtiö Delete on ostanut teollisuuspuhdistus- ja viemäripalveluyhtiöt Uudenmaan Erikoispuhdistus Oy:n ja T&K Karppanen Oy:n sekä Kaivopumppu M Kulmala Oy:n tytäryhtiöineen. Yritysoston myötä Delete vahvistaa strategiansa mukaisesti asemaansa Pohjoismaiden johtavana ympäristöpalveluiden tarjoajana.

Uudenmaan Erikoispuhdistus Oy:n ja T&K Karppanen Oy:n tukevat erityisesti Deleten teollisuuspuhdistuksen palvelutarjoamaa, joka laajenee ja vahvistuu entisestään yritysoston myötä.

– Pirkanmaalla toimivan Kaivopumppu M Kulmala Oy puolestaan tuo Deletelle vahvan alueellisen aseman viemäripalveluissa ja kattavan viemäripalveluihin soveltuvan kaluston ja osaamisen Pirkanmaalle, jossa rakentamisen tulevaisuudennäkymät ovat kasvavat ja positiiviset, Delete-konsernin toimitusjohtaja Jussi Niemelä toteaa.



Delete on laajentunut Suomessa ja Ruotsissa jo yli 30 yritysoston ja orgaanisen kasvun ansiosta johtavaksi ympäristöpalvelujen tarjoajaksi. Nyt toteutunut yritysosto on yksi Deleten historian suurimmista teollisuuspuhdistusta vahvistavista ostoista. Järjestelyn myötä Deleteen siirtyy 120 teollisuuspuhdistuksen ja viemäripalveluiden ammattilaista. Ostettujen yhtiöiden arvioitu liikevaihto vuodelle 2017 on lähes 20 miljoonaa euroa ja kannattavuus hyvällä tasolla.

Osapuolet ovat sopineet, että kauppasummaa ei julkaista.

Operatiivisten- ja integraatiotoimenpiteiden suunnittelutyö on käynnistetty ja ostetut yhtiöt siirtyvät integraatioprosessin myötä osaksi Deleteä.