Kisa asettaa iskukykyiset viestijoukkueet hiihtoon

Hiihdon kansainvälinen ja kansallinenkin kisaruljanssi on täydessä käynnissä. Lempäälän Kisan ykköshiihtäjätär Aino-Kaisa Saarinen kisaa parasta-aikaa Keski-Euroopan raskaalla Tour de Ski-turneella ja on avannutkin sen mainiosti. Saarisen silmissä siintää jo helmikuiset olympialaiset Etelä-Koreassa, jossa ainakin viesti ja 30 kilometrin perinteisen kisat ovat hänelle tärkeinä etappeina.

Vantaalla kisataan ensimmäiset SM-kisat jo tammikuun alussa, matkoina on muun muassa parisprintit, johon Kisan naisilla on asettaa jopa mestarisuosikkiduo Saarinen ja Leena Nurmi, joka elättelee myös toiveita olympiaedustuspaikasta.

Myöhemmin kaudella käydään Suomen cupin viestejä ja sesongin päättää SM-viestit, missä LeKi puolustaa naisten Suomen mestaruutta vuoden takaa. Silloin trion muodostivat Saarinen, Nurmi ja Sanni Alatalo, joka nytkin on potentiaalinen viestittäjä. Myös Iida Rintala ja Eeva Nurmi ja miksei konkarimenijä Mervi Pesukin tule kysymykseen viestisakkeja muodostettaessa.

– Naisten puolella tavoitteet SM-tasolla ovat totta kai korkealla. Sekä parisprintistä että normiviestistä mitalia odotellaan. Mutta myös miesten puolella saadaan viestisakit kasaan, meillä on jopa kahdeksan kansallisella tasolla pärjäävää miestä riveissämme, kertoo Kisan pitkäaikainen hiihtovaikuttajka Esa Virtanen, joka vastaa seuran aikuispuolen toiminnasta.

Miesten viestittäjät löytynevät oktetista Esa Seppä, Jani Keto, Iiro Niskanen, Valtteri Niskanen, Jussi Salo, Markus Välimäki, Arto Hakala ja Niko Takala.

Viime kaudesta takaiskujakin on tullut, sillä nuori viinme kevään HopeaSompa-mitalisti Hilla Niemelä vaihtoi tämän kauden seurakseen Krista Pärmäkosken edustaman Ikaalisten Urheilijat ja vain vuoden Kisassa ollut Klaara Leponiemi palasi Viialan Viriin.

Yksi hiihdon perinnetapahtumista eli Hämeen maakuntaviesti kamppailee olemassaolostaan. Vuosi sitten sääolojen takia maakuntaviesti siirtyi todella myöhäiseen ajankohtaan, eikä esimerkiksi Kisa saanut sakkia kokoon lainkaan. Vuonna 2018 ajankohdaksi on soivttu epäilyttävän myöhäinen hetki eli 17. maaliskuuta, jolloin ainakin luonnonlumitilanne voi olla hyvinkin haastava. Järjestäjää tai edes paikkakuntaakaan ei tässä vaiheessa ole tiedossa, joten koko Hämeen viestin järjestämisen ylle on vedettävä iso kysymysmerkki.