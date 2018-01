Kisan kiekkomiehillä jäi kuti piippuun

Kisa palasi joulutauolta Mestiksen arkeen pelaamalla kaksi tasaista ottelua, joista käteen jäi vain yksi lohdutuspiste. Jumbojoukkue Peliittoja vastaan Kisa sortui näpertelyyn, maalipaikkoja oli paljon, mutta tehot puuttuivat. Keuruulla sarjajohtaja KeuPaHT:ta vastaan lempääläisten ilme oli parempi, mutta lievä epäonni ja muutama kyseenalainen tuomaritulkinta jätti kouraan vain pisteen, kun Kisastakin takavuosilta tuttu maalitykkiiski voitto-osuman viisi sekuntia ennen jatkoajan loppumista.– Joulun jälkeen saimme pari hyvää treeniä alle, mutta jotenkin Peliittoja vastaan Hakkarissa kutimme jäivät niin sanotusti piippuun. Keuruun ottelussa jäi kaivelemaan tuomareiden ratkaisut, meiltä vietiin yksi selkeä ylivoima ja jatkoajalla Pellisen Ossille tuomittiin heppoinen jäähy, tiivisti Kisan pääkäskijävuoden lopun pelien negatiivissävytteisen annin.Kisa oli sekä Peliittoja että Keuruuta vastaan hiukan siipirikkoinen kokoonpanoltaan, sillä niin 20-vuotisten MM-kisat kuin farmiemojen tarpeet rokottivat Kisan rosteria. Buffalossa MM-kisoissa Kisan veräjän suulla koko alkukauden torjunut Ukko-Pekka Luukkonen on ollut Suomen ykkösveskarina. Alkusarjassa Luukkosen peliotteet ovat olleet kohtuulliset, mutta parantamisen varaakin on. Kisan kasvattion ollut nelosketjun sentterinä mainiossa vireessä ja iski kaksi osumaa alkusarjan neljässä ottelussa. Myös Slovakian paitaa kantavaon esiintynyt edukseen, Mestiksessä HPK:n sopimuspelaaja on edustanut Kisaa monessa pelissä. Myös HPK:n ritaripaitaa kantavaltalöytyy juniori- ja Mestis-taustaa Kisan nutusta.: Menneen viikonlopun peleissä Kisa teki neljä osumaa, joista vastasivat Sami Laakso, Ossi Pellinen, Jere-Matias Alanen ja. Eritoten Peliittoja vastaan saumoja oli useampaankin maaliin, kuten esimerkiksi tilanteessa 2 – 3 pääsipuhtaaseen läpiajoon, minkä nuorukainen hukkasi.Hakkarissa liki 300-päinen katsomoväki kummasteli, kun linjauomarit uusivat tuhkatiheään aloituksia. Pelin jälkeen otteluvalvoja kertoi, että aloitussääntöön on tullut tarkennus, että pelaajien luistimet ja mailat on oltava tarkasti määrätyillä paikoilla.– Muutaman pelin uuteen sääntöjen tulkintaan tottuminen vie pelaajilta aikaa, mutta nyt halutaan aloituksissakin korostaa taitoa eikä pelkkää voimarynnimistä, kuului otteluvalvojan perusteet.Tapparan kivikovaan rosteriin läpimurtoa kärkkyvä Jere Rouhiainen oli viikonvaihteen peleissä monessa mukana. Kaksi syöttöpistettä tuli pluspuolelle, mutta myös useamman vastustajan maalin aikana mies oli jäällä. Tapparan kasvattama 21-vuotias pakki on taitava ja pelaa joskus riskien rajamailla. Mestiksessä tällä kaudella Rouhiainen on koonnut 19 ottelussa komeat 16 (2+14) tehopistettä ja plusmiinus-tilastokin osoittaa plussaa kuuden maalin verran. Oletettavaa on, että alkuvuodesta Rouhiaiselle voi löytyä kokonaan uusi seura, sillä Tapparassa vastuuta on tullut vain 11 ottelun verran, joissa tehoja ei ole Rouhiainen saanut aikaan.Keskiviikkona sarjakolmonen Kisa matkustaa aina hankalaan paikkaan eli Turun Kupittaalle. Lauantaina 6. tammikuuta saapuu IPK Iisalmesta Hakkariin.