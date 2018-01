Presidenttiehdokas Paavo Väyrysen mielestä globalisaatio on tullut tiensä päähän

Paavo Väyrynen puhuu vahvasti globalisaatiota vastaan. Hän oli joulun alla presidentinvaalikiertueellaan puhumassa Ehtookodossa Lempäälässä.

Euroopan unionin myötä alkoi Paavo Väyrysen mukaan ylikansallinen yhdentyminen. Globalisaatio on synnyttänyt paljon ongelmia.

– Valtaosa töistä on siirtynyt halvan työvoiman maihin. Tästä on seurannut se, että vanhoissa teollisuusmaissa on tullut paljon työttömyyttä.

Maailmanlaajuisten työmarkkinoiden myötä on syntynyt suuria varallisuuseroja. Johtavassa asemassa olevat ja huippuasiantuntijat ovat saaneet isoja ansioita. Samaan aikaan tehtaissa ja toimistoissa työtä tekevät ovat joutuneet samoille työmarkkinoille halpatyövoiman kanssa. Heidän ansionsa eivät ole nousseet pitkään aikaan Paavo Väyrysen mukaan.

– Amerikassa on jo pitkään puhuttu työssä käyvistä köyhistä, sillä palkkatuloilla ei tule toimeen. Meilläkin isoimmissa kaupungeissa ja pääkaupunkiseudulla ei tulisi toimeen ilman valtion maksamaa asumistukea, Väyrynen sanoo.

Suomen päätyminen euroon näkyy maamme taloudellisessa kehityksessä.

– Ruotsissa elintaso on noussut neljänneksen viimeisen kymmenen vuoden aikana, Suomessa se on pienempi kuin kymmenen vuotta sitten. Tämä kaikki johtuu siitä, että olemme siirtyneet euroalueeseen. Lisäksi globalisaatio on presidenttiehdokkaan mielestä aiheuttanut sen, että kansakunnat ovat joutuneet kilpailutilanteeseen keskenään.

– Vanhoissa teollisuusmaissa on kehitetty hyvinvointiyhteiskunta, hyvin laajat julkiset palvelut, tulonsiirtoja, sosiaaliturvaa pienituloisten ja vähävaraisten hyväksi. Globaalissa kilpailussa kustannusten kattaminen on käynyt yhä vaikeammaksi. On ryhdytty leikkaamaan palveluja ja heikentämään sosiaaliturvaa. Leikkaukset kohdistuvat pienituloisimpiin ihmisiin.

Paavo Väyrysen mielestä kansallisvaltioita on ryhdyttävä uudelleenvahvistamaan. Niissä kansalaiset pystyvät vaikuttamaan asioihin. Lisäksi tarvitaan muutoksia kauppapolitiikan sääntöihin.

– Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump yrittää korjata tilannetta kahdenvälisillä ja monenkeskisillä sopimuksilla. Myös muissa maissa on samansuuntaisia pyrkimyksiä, ja todennäköisesti sääntöjä tullaan muuttamaan, jotta myös teollisuusmaissa kannattaa vielä harjoittaa teollisuustuotantoa ja tehdä toimistotöitä, Väyrynen sanoo.

Toisaalta tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä esimerkiksi ilmastonmuutoksen osalta. Ellei asiaan pystytä vaikuttamaan, Afrikasta tulee muuttopaine Eurooppaan, kun ilmasto lämpenee. Paavo Väyrynen kritisoi myös Suomen maahanmuuttopolitiikkaa, jota hän sanoo holtittomaksi.

Suomen ei pidä presidenttiehdokkaan mielestä liittyä sotilasliitto Natoon. Suomeen ei kohdistu sotilaallista uhkaa, mutta jos lähialueilla tulisi selkkaus, ilman Natoa Suomi voi jäädä sen ulkopuolelle.

– Jos olisimme Natossa, Venäjällä koettaisiin, että sen turvallisuutta uhattaisiin vakavimmin Suomen kautta, koska maa on strategisesti tärkeimpien kohteiden välissä, Paavo Väyrynen kommentoi.