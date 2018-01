Loiskeen jalkapallomiehet avaavat treenikautensa

Viime kaudella kahdeksanneksi jalkapallon kolmosdivarissa sijoittunut Sääksjärven Loiske starttaa uuteen kauteen tutuilla eväillä, staffilla ja miehistöllä. Treenikausi lähtee käyntiin Nokian palloiluhallin sisävuoroilla, jonne valmennusjohto odottaa noin rapeaa 20 osanottajaa.

– Meillä on koossa viime kaudelta tuttu ydinporukka, isoja pelaajamuutoksia ei tässä vaiheessa ole. Toki pelaajaverkot ovat vesillä, kokonaissuuruus rosterilla tarvitsee olla hiukan yli 25 pelaajaa, tuumaa Loiskeen päävalmnentajana jatkava Jani Kangasmaa.

Kangasmaan apuna jatkaa valmennusportaassa Reijo Laaksonen, taustalla aktiivisesti hääräävät edelleen Janne Peltonen ja Jukka Karhunen. Pertti Suhosen aikomus on astua askel taaemmas aktiivitoiminnasta taustavaikuttajien kastiin.

– Urheilullisuus on meidän yksi kantava teemamme tulevalle kaudelle. Myös pelitapa tuli tutuksi viime kaudella eli taas napsun verran pyrimme pääsemään eteenpäin, Kangasmaa teesittää.

Treenipelien aika on maaliskuulla. Sääksjärven kentän tilannetta seurataan, kun ilmojen puolesta mahdollisuus tulee, ulkoilmaharkat pyörähtävät Loiskeella heti käyntiin.