Kapteeni Laakso perää lisää tunnetta

TuTo – LeKi 3 – 0, LeKi – IPK 2 – 1 JA

Pelien henget: Lempäälän Kisan Mestis-miehistö elää hankalaa vuodenalkua. Peli tökkii, eikä samaa intohimoa pelaajista löydy kuin syksyn parhailla hetkillä. Turussa Kisa kärsi selkeän ja kolmannen peräkkäisen tappion, kun nousuvireinen TuTo jätti lempääläiset jalkoihinsa. Iisalmea vastaan Hakkarissa kisalaisten otteet olivat väkinäisiä, hyökkäyspäässä laukauksia joko pihtailtiin tai ne roiskittiin päin päätypleksejä. Ylivoimapeli oli Kisalta suorastaan onnetonta, mutta jatkoajalla Anton Levtchin tarkka alanurkkaveto tuotti tulosta ja kaksi tärkeää sarjapistettä jäi Lempäälään.

Kuuselan kommentit: – Meillä on nyt käynnissä vaikea vaihe. Pelaamiseen ei löydy rentoutta, etenkin ylivoimapeliä on jumpattava treeneissä paljon. Ja vähän kamppailemistakin pitää varmasti harjoituksissa lisätä. Mutta voitto lämmittää totta kai, pisteet ovat arvossaan, teesitteli Kisan valmentaja Miikka Kuusela Iisalmi-ottelun jälkeen varsin totisin ilmein, valmentajaakaan ei taatusti omien otteet kaukalossa ilahduttaneet.

Yrjölälle kehuja, monelle muulle moitteita: Kisan maalia on vartioinut Ukko-Pekka Luukkosen nuorten MM-kisareissun aikana Lassi Yrjölä, joka on Kisan oma sopimuspelaaja. Turussa Yrjölä koppasi 32 torjuntaa ja oli joukkueensa parhaita. Lempäälän ottelu IPK:ta vastaan alkoi häneltä heikosti, kun puolustajan kanssa tulleen infokatkoksen jälkeen IPK sai täydellisen lahjamaalin, mutta sen jälkeen Yrjölä muurasi veräjänsä umpeen. Kolmannessa erässä Ilves-juurinen 23-vuotias kiekkokiertolainen teki useita ylikylän pelastuksia.

Kisan kenttäpelaajista sen sijaan moni ansaitsee moitteita, jotenkin katsomolehtereille asti näkyi, ettei esimerkiksi Jere Rouhiaista tai Anton Levtchiä oikein innostanut tammikuinen Mestis-peli Lempäälässä. Levtchistä tuli toki pelin ratkaisija, mutta ennen jatkoaikaosumaansa hän oli takonut vetojaan pitkin hallin seiniä ja luistellut selkä suorana puolustussuuntaan. Myös kauden ykkösmies Antti Kangasniemi sortui moniin kiekon menetyksiin ja harhasyöttöihin. Parantamisen varaa oli toki monella muullakin LeKi-pelaajalla.

Katsomokulttuuri edistyy: IPK-ottelussa katsojia oli inan vajaa 300 silmäparillista, mutta mukavaa on, että nuoret LeKi-asuiset pikkujunnut ovat löytäneet tiensä Mestis-peleihin. Myös muutamien aktiivien masinoima ”LeKi-fanit”-ryhmä on aloitellut toimintaansa ja järjestänyt muutaman vieraspelireissun ja suunnittelevat perustavansa hallin pääkatsomon metsänpuoleiseen päätyyn oman faninurkan. Isot peukut molemmille ilmiöille!

Viikon hokiäijä Sami Laakso: Kisan oman seuran kasvattama kapteeni Sami Laakso teki IPK-pelissä edellisottelun tapaan hienon tahtomaalin ja näytti esimerkkiä lamassa olleille pelikavereilleen. Kisan nelosvitja, jossa Laakson laidoilla olivat Niko Lahtinen ja Tommi Harainen oli selvästi Kisan pirtein koostumus IPK-ottelussa.

– Puhuimme poikien kanssa ennen peliä, että tuomme energiaa kaukaloon. Hyvin saimmekin painetta vastustajan päätyyn, siihen pitää olla tyytyväinen.

– Nyt on pitkässä kaudessa aika tyypillinen vaikea vaihe joukkueella. Pelaamisesta puuttuu tunnetta, nyt vain kellutaan ja jotenkin odotellaan pudotuspelien tulevan itsekseen vastaan. Jokaisen on nyt vähän funtsittava ja läydettävä itsestään taistelufiilistä lisää. Sellaista, jota syksyn pimeinä iltoina näytimme, tiivisti kippari-Laakso ajatuksensa, miten voittopolulla IPK-ottelun jälkeen joukkue voisi jatkaa.

– Kopissa on kaikkiaan hyvä fiilis, olemme kokeneempien jätkien kanssa jutelleet, että meillä on mahdollisuus tällä kaudella vaikka mihin, vaikka Mestiksen voittoon asti. Laakso alleviivaa.

Mitä seuraavaksi?: Kisa saa Hakkariin vieraita vantaalta keskiviikkona 10. tammikuuta. Lauantaina 13. tammikuuta tulee kylään toinen kova vieras ”stadin huudeilta” eli Espoo United.