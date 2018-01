Sulkon superpäivä pelasti Loiskeelle pisteen

Sääksjärven Loiskeen pallotaiteilija Mikael Sulkko iski kaksi maalia ja alusti Sami Vartiaisen osuman, kun futsalin ykkösdivarin ottelussa Loiske ja PS Villa Hyvinkäältä tasasivat pisteet Hakkarissa lukemin 3 – 3 (1-3). Lopputulokseen Loiske voi olla pelitapahtumiin peilaten varsin tyytyväinen, huippupaikat maalintekoon olivat selvästi vierailija Villan eduksi. Jokainen lisäpiste taistelussa sarjapaikan säilymisen puolesta on Loiskeelle arvossaan.

Vuoden 2018 ensimmäiseen peliin Loiske lähti jälleen siipirikkona, kun poissa oli muun muassa Markus Sairiala sekä muutama muu avainpelaaja. Villa veikin pelitapahtumia etenkin avausjaksolla varsin suvereenisti, mutta Loiskeen maalilla Lari Kotilainen oli vahvassa vireessä. Kotilainen nappasi kiinni useammankin sellaisen tlanteen, missä Villan pelaaja oli nokikkain hänen kanssaan.

– Toiselle jaksolle nostimme prässiä, mikä tepsikin hyvin. Piklku ripaus tuuria, ja olisimme voineet voittaakin, kommentoi Loiske-luotsi Aki Lehtinen.

Sulkon tekemä avausmaali syntyi nopeasta vastaiskusta. Villalla oli hyökkäys kolmella yhtä vastaan, minkä Loiske-puolustus selvitti ja iski tuloksellisesti vastaan. Loiskeen toisen teki konkari Vartiainen Sulkolta saamansa mainion sivuttaissyötön jälkeen. Tasoitusmaali tuli pelin loiskelaistähden nasakasta laukauksesta.

– Sulkon Mikael on ollut syyspuolellakjin parhaita miehiämme, hän tekee hyvällä asenteella kentällä hommia. Muta myös muu joukkue onnistui mainisoti, kehaisi valmentaja-Lehtinen suojattejaan.

Sarjataulukossa Loiske kasvatti hitusen eroa pahimpiin uhkaajiinsa. Loiskeella on nyt kahdeksan pistettä, Jyväskylän LPK on kolme pistettä perässä ja jumbosakki Seinäjoki neljä. Kaksi heikointa tippuu kakkosdivisioonaan.