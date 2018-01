Vanhalla asemalla laaja Koivukankaan taiteen juhlanäyttely

Lempääläläisen kuvataiteilijan Hannes (Johannes) Koivukankaan syntymästä tulee kuluneeksi 125 vuotta. Sitä juhlitaan taiteilijan suvun kokoamalla juhlanäyttelyllä neljän viikon ajan Lempäälän vanhalla asemalla 2. helmikuuta 2018 saakka.

Heinäpeltoa, järvi- ja merimaisemaa, talven ensilunta, hedelmä- ja kukka-asetelmia… Taiteilevan suvun kantaisän Hannes Koivukankaan (1892–1958)

laaja tuotanto keskittyi suomalaisen luonnon tuomiseen kotien seinille erityisesti sotien jälkeen.

Hannes Koivukangas syntyi Johannes Björk -nimisenä Tampereella vuonna 1892. Hänen vanhempansa olivat Tampereen uuden kauppahallin ensimmäisiä kauppiaita August ja Ida Björk. Hän otti sukunimekseen nimen Koivukangas ja taiteilijanimekseen Hannes jäätyään täysorvoksi Snellmanin juhlavuoden yhteydessä vuonna 1906.

Noin 1911 hän muutti Helsinkiin, jossa sai opetusta Helsingin Piirustuskoulussa. Hän valmistui leipuri-konditoria-alan koulusta.

Hannes Koivukangas vaikutti monella paikkakunnalla, kunnes perhe asettui vuonna 1941 Lempäälän Hakkariin, jossa hänen kotileipomonsa tunnettiin hyvin. Hän nimittäin elätti perheensä, johon kuului vaimo Tyyni ja seitsemän lasta, leipurina. Samalla hän maalasi runsaasti öljyväritauluja, joita myi suoraan ostajille ympäri Suomea.

Lähes 50 teoksen näyttelyssä on esillä yhdeksän taitelija Hannes Koivukankaan öljyvärityötä. Näyttelyssä on mukana myös muun muassa hänen lastensa, lempääläläisen ammattitaiteilija Olavi Koivukankaan (1919–71) sekä Esko Koivukankaan ja Sirkka Forssbergin (1924–2001) töitä. Näyttelyssä on esillä lisäksi mm. Olavi Koivukankaan tyttären Leena Koivukankaan sekä hänen miehensä Aulis Harjun töitä. He molemmat ovat Lempäälästä. Kauimmat teokset ovat aina Kanadasta saakka.