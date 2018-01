LeKi:n hiihtäjät kisaavat Vantaalla SM-hiihdoissa

Keski-Euroopan Tour de Skissä, Ruosin Piteåssa, Keski-Pohjanmaan Kaustisilla ja Tampereella viikonvaihteessa kilpailleet LeKi:n hiihtäjät kokoontuvat perjantaina Vantaalle SM -hiihtoihin.

Aino-Kaisa Saarisen ja Leena Nurmen tähtäimessä on parisprintin mestaruus. Niin kävi viime talvena Keuruulla ja talvella 2015 Rukalla. Jani Kedon ja Esa Sepän haasteena on jättää taakseen mahdollisimman monta kaksikkoa. Lauantaina ja sunnuntaina kisataan henkilökohtaisilla matkoilla ja hiihtotapana on vapaa.

LeKi:n naisilla on täydet voittomahdollisuudet. Saarinen hiihti rajun Tour-kiertueen omastakin mielestään hyvin. Kokonaissijoitus oli 15. ja kisahaastattelussa hän kertoi kuntokäyränsä olevan rauhoittavasti noususuunnassa. Tähtäimessä hänellä ovat tietysti helmikuun olympialaiset. Vuosi sitten jännitettiin, ehtiikö vauvalomalta palaava äiti MM-kuntoiseksi. Sanoi ehtivänsä – ja ehti.

Leena Nurmi hiihti Ruotsin Piitimessä Skandinavia cupin sprintissä 11:nnksi. Kilpailut olivat isot ja taso kova. Mukana oli monen maan edustushiihtäjiä. Nurmi hiihti itselleen ylimatkana myös 20 kilometriä yhteislähtönä, sijoitus tulosluettelon puolivälissä.

Jani Keto aloitti kilpakautensa Kaustisilla vasta viime sunnuntaina. Elokuussa ilmaantunut nivustyrä muutti harjoitukset vaivalloiseksi kävelyksi. Leikkauksen ja liki parin kuukauden hissuttelun jälkeen mies pääsi harjoittelemaan.

– Olin perinteisen kympillä kahdeksas eli tuloslistan puolivälissä. Taustaan nähden olen tyytyväinen. Keskiviikkona teräviä vetoja ja sitten kevyesti kohti Vantaan lauantaita.

Vantaan SM -laduilla kilpailevat Kisan hiihtäjistä myös ainakin Eeva Nurmi, Sanni Alatalo ja Markus Välimäki.

Sunnuntaina Tampereen kansallisissa talvikisoissa, joissa on liki 400 osallistujaa, kisalaiset luistelivat muutamia hyviä sijoituksia. Sanni Alatalo oli naisten 12 kilometrillä kuudes, Esa Seppä M35:ssä kolmas ja Arto Hakala M45:ssä toinen. Junioreista parhaiten sijoittui Antti Urvanta ollen seitsemäs sarjassa M12. Sarjan 16 Samuel Suoniemi oli 12. noin 40 pojan ja 11 kilometrin kisassa.