Pulmahuone Hupa on lasten oma escape room

Velho Hajamieli ja Hupa-robotti ovat mukana ratkomassa arvoituksia

Pulmien ratkaiseminen ja erilaiset arvoitukset kutkuttavat niin lasten kuin aikuisten mielikuvitusta. Aikuisille erilaisia mysteeri- ja pakohuoneita on tarjolla jo pilvin pimein, mutta nyt Lempäälään on saatu lapsille ikioma Pulmahuone.

Pulmahuone Hupan suunnittelija ja rakentaja Susanna Paasovaara kertoo, että ajatus lapsille suunnattuun huoneeseen lähti perheen esikoisen syntymäpäivistä. 11-vuotiaalle pojan syntymäpäiville pohdittiin ohjelmaa, ja ne vietettiin lopulta Tampereella pakohuoneessa. Vanhemmat olivat mukana varmistamassa, että tarina on lapsille sopivassa muodossa ja

auttamassa muun muassa aikuisillekin hankalissa matemaattisissa tehtävissä. Kokemuksen jälkeen Susanna Paasovaara pohti, kuinka konseptin voisi tehdä lapsille sopivammaksi.

Vain lapsille suunnattuja pulmahuoneita tai pakohuoneita ei muualta Suomesta löydy. Maailmallakin niitä on vain muutama. Lisäksi suurin osa niistä on suunnattu kouluikäisille. Susanna Paasovaara halusi tarjota ratkottavaa ja keksimisen iloa pienimmillekin. Niinpä hänen suunnittelemassaan huoneessa voivat arvoituksia ratkoa jo kolmevuotiaat. Suurin kävijäkunta ovat kuitenkin alakouluikäiset.

Lasten mukana pitää Pulmahuoneessa olla aina aikuinen. Myös Susanna Paasovaara on aina läsnä pelinohjaajana. Toisinaan aikuiset innostuvat ratkomaan pulmia turhankin innokkaasti ja Susanna Paasovaara muistuttaa, että heidän olisi hyvä malttaa mielensä ja antaa ratkaisemisen ilo lapsille.

Ensimmäinen Pulmahuone avattiin syyskuussa. Nyt ratkottava huone on järjestyksessään kolmas. Tammikuun jälkeen luvassa on jälleen uusi huone, mutta sitä Susanna Paasovaara suunnittelee pitkäikäisemmäksi. Kokeilemalla hän on löytänyt toimivat jutut ja toisaalta myös ne, jotka eivät syystä tai toisesta toimi.

Huoneiden suunnittelu lähtee monista eri kulmista. Kinkkistä on löytää tasapaino kolmevuotiaan taitojen ja 11-vuotiaan kiinnostuksenkohteiden välillä. Susanna Paasovaara kertoo, että esimerkiksi Halloween-huoneeseen hän tahtoi kuivajäätä. Lisäksi mukana piti olla robotti.

– Piti miettiä, mihin kuivajäätä laitetaan. Niin syntyi Velho Hajamieli, jonka padassa kuivajää höyrysi. Halloween-huoneen idea oli, että robotti oli rikki ja sen korjaamiseksi piti tehdä loitsu, joka korjaisi sen.

Yhden huoneen suunnitteluun kuluu yhdestä kahteen kuukautta. Tavoite on saavuttaa laadukas lopputulos ilman, että se maksaa maltaita.

Susanna Paasovaara haaveilee Pulmahuone Hupan laajentamisesta tulevaisuudessa. Tilaakin voisi olla enemmän ja huoneita useampi eri-ikäisille lapsille. Tuleva kevät ja kesä hänellä kuluu kuitenkin muissa merkeissä. Pulmahuonetta pyöritetään nimittäin väitöskirjanteon ja opettamisen lomassa.