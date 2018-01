Nuorisotyöhön yli 1 000 euron lahjoitus

Lionsklubi Lempäälä/Kanava on lahjoittanut paikkakunnalla tehtävään nuorisotyöhön yhteensä 1 360 euroa.

Lahjoituksen saajina oli kolme lempääläläistä partiolippukuntaa Erä-Pirkot, Kanavan Vartijat ja Kyynärön Kiertäjät, jotka kukin saivat 150 euroa.

Lempääläläinen urheiluseura LeKi-Futis Lempäälän Palloseura ry sai 500 euroa. Avustus kohdentuu 16–18-vuotiaiden harrastajavalmentajien koulutukseen. Koulutetut harrastajavalmentajat vastaavat kilpailutoiminnan ulkopuolisten, ei seuraan kuuluvien 8–16-vuotiaiden höntsytreenien vetämisestä. Harjoituksia pidetään viikoittain ympäri vuoden ja niissä käy keskimäärin 60–80 nuorta.

LC Lempäälä Kanavan lahjoitusvaroista 410 euroa osoitettiin lisäksi Lions-Quest -ohjelmalle, jolla tarjotaan yhdelle Sääksjärven koulun opettajalle elämän taitoja nuorille tarjoavaa koulutusta. Suomen Lions-liitto on toteuttanut ohjelmaa jo 25-vuoden ajan.

Lahjoitukset myönnettiin Lempäälän Ehtookodolla 9. tammikuuta. LC Lempäälä/Kanavasta lahjoituskirjat ojensi klubin varapresidentti Arvi Oksala. LeKi-Futiksen puolesta lahjoituksen vastaanotti seuran puheenjohtaja Petri Mäkinen. Partiolippukuntien puolesta lahjoituksen vastaanottivat Katja Pennanen Erä-Pirkoista, Oskari Nääjärvi Kanavan Vartijoista ja Anna Siren Kyynärön Kiertäjistä. Lions-Quest -raha oli myönnetty jo aiemmin.

Lahjoitusvarat LC Lempäälä/Kanava oli kerännyt Suomen Lions-liiton organisoiman Punainen Sulka -kampanjan yhteydessä. Klubi keräsi Suomen Lions-liitolle yhteensä runsaat 5 000 euroa. Summasta palautui neljännes käytettäväksi paikallisesti nuorisotyön hyväksi.

Punainen Sulka -keräys on päättynyt, mutta LC Lempäälä/Kanavalla on edelleen menossa hyväntekeväisyyskeräys Lempäälän keskustassa sijaitsevassa S-marketissa. Klubilla on pullonpalautusautomaatin vieressä keräyskartio, johon voi pudottaa käteistä rahaa ja pullonpalautuskuitteja. Kertyneet varat kohdennetaan lyhentämättöminä nuorten toiminnan tukemiseen sekä vanhusten, sotaveteraanien ja mahdollisessa avun tarpeessa olevien auttamiseen. Tuotolla rahoitetaan mm. jokavuotiset kiristipendit Lempäälän lukiolle ja yläasteille, nappulahiihtotapahtuma ja Lempäälän liikennepuiston avaustapahtuma.