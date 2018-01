Palvelua ja takuuhyvää työtä

ABS1 korjaa kolari- ja ruostevauriot ja maalaa autot takuutyönä.

– Hyvä asiakaspalvelu, nopeus ja mukavat hinnat, Timur Inapshba tiivistää yrityksen prioriteetit

Ideaparkin lähellä Ruokosmetsänkadulla toimiva ABS1 on täyden palvelun automaalaamo ja kolarikorjaamo.

– Teemme kaikki korityöt ja korjaamme niin pelti- kuin muovivauriot. Maalaamme autot pienestä paikkamaalauksesta aina koko auton ylimaalaukseen, Timur Inapshba kertoo.

Laatu on yksi yrityksen toiminnan prioriteeteista. Työntekijöillä on vahva ammattitaito ja maalauksessa käytetään Spies Heckerin huipputuotteita.

– Maalauskammiomme on alan mersu, Timur Inapshba hymyilee.

ABS1 palvelee niin yksityisiä, autoalan yrityksiä kuin vakuutusyhtiöitä.

Vakuutusyhtiöiden yhteistyökumppanina ABS1 tekee viralliset vahinkorviot ja huolehtii asiakkaan puolesta asian eteenpäin.

– Käytössämme on korjauskustannusten laskentaohjelma, jolla varmistetaan oikea kustannusarvio, saadaan nopea korjauslupa ja töiden aloitus.

Yrityksen tavoitteena on saada auto mahdollisimman nopeasti takaisin asiakkaan käyttöön

– Pyrimme siihen, että asiakkaat eivät joudu jonottamaan, vaan työt valmistuvat nopeasti.

ABS1 tarjoaa joustavaa auton nouto- ja palautuspalvelua.

– Voimme noutaa ja palautta auton sinne, minne asiakas haluaa. Jos asiakkaan on täältä vaikea päästä takaisin, tarjoamme kyydin.

Myös sijaisauto järjestetään tarvittaessa.

Koritöiden ja maalausten lisäksi ABS1 tekee autojen käsinpesua, sisäpesuja ja fiksauksia.

Tuulilasinvaihdot ja sähkötyöt kuuluvat niin ikään yrityksen repertuaariin.

Ainoana suomalaisena maalaamona ABS1 tekee uudella erikoistekniikalla häikäisevän upeita helmiäismaalauksia.

– Meillä on yhteistyösopimus maalin tuottajan kanssa ja tuomme Yhdysvalloissa kehitettyä tekniikkaa Suomeen. Helmiäisteknologialla toteutettu maalaus toimii sekä maalina että suojana.

Helmiäinen ruiskutetaan useana kerroksena auton oman maalipinnan päälle ja viimeistellään lakalla, joka sulkee pinnan.

– Tuloksena on todella hieno efekti, joka kestää muun muassa naarmut ja polttoaineet.

Erikoisuutena on myös se, että paksu maalipinta voidaan haluttaessa poistaa helposti ja nopeasti.

Kysymyksessä ei siis ole kalvo, kumi tai teippi vaan maalipinta, jonka aikaansaaminen vaatii enemmän kerroksia kuin normaali maalipinta.

ABS1 tekee yhteistyötä samassa rakennuksessa toimivan Lempäälän Öljypisteen kanssa.

– Tammi-helmikuun aikana meillä tehtyihin korjaus- ja maalaustöihin saa työn laajuudesta riippuen promootiona öljynvaihdon, määräaikaishuollon tai vuosihuollon Öljypisteestä, Timur Inapshba kertoo.

Timur Inapshban nimi saattaa monelle olla tuttu urheiluareenoilta ja nimenomaan Ilveksen futsal-joukkueesta.

Inapshba on ainoana suomalaisena voittanut kuusi kertaa peräkkäin futsalin liigamestaruuden. Hän on pelannut pitkään myös Suomen maajoukkueessa.

Nyt hän pelaa somerolaisen SoVo Futsalisen riveissä tavoitteenaan seitsemäs mestaruus.

– Sarja on korkealaatuinen ja tasainen. Olemme nyt nelosena, mahdollisuudet mestaruuteen ovat olemassa. Seitsemän on hyvä numero ja jos mestaruus tulee, se on hyvä kohta lopettaa peliura, hän sanoo.