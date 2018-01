Kanavan läheisyydessä jäät erityisen heikkoja

Pirkanmaan ELY-keskus varoittaa ihmisiä menemästä jäälle. Pakkasten myötä suuriin tähän mennessä jäättömiin järviin on alkanut muodostua jääkansi, mutta jään paksuus on vielä pidemmän aikaa hyvin ohut. Monilla viime vuonna jäätyneillä järvillä tai järvien lahtialueilla teräsjään paksuus on hyvin ohut tai lähes olematon. Jään kantavuus voi jään päällä olevan lumen vuoksi jäädä koko talveksi heikoksi.

Erityisesti Lempäälän kanavan alapuolisessa Kirkkojärvessä jään paksuus voi olla viime vuoteen verrattuna huomattavasti ohuempi. Viime vuonna kanavasta ei kuivan vesitilanteen vuoksi juoksutettu lainkaan vettä ja tänä vuonna sateisen syksyn jälkeen juoksutukset ovat olleet selvästi keskimääräistä suurempia.