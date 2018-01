Luistelujäiden jäädyttäminen aloitettiin pakkasten myötä

Luonnonlumien ja pakkasten myötä Vesilahdessa pääsee nyt tänä talvena sekä hiihtämään että luistelemaan.

Vihdoinkin.

– Talvet ovat nykyään todella haastavia, lunta on vähän, sää vaihtuu nopeaan, vuoroon on lauhaa tai pakkasta, huomista ei voi ennakoida, sanoo Vesilahden kunnan liikunta- ja nuorisosihteeri Sari Juuti.

Vesilahden kunnallisista, yleisistä kentistä on perjantaiaamusta 12. tammikuuta asti ollut luistelukunnossa Narvan kaukalo. Myös yleisurheilukentän juoksuradan jäädytys on aloitettu.

Sari Juuti sanoo, että jäädytykset on aloitettu kaikilla kentillä. Kirkonkylän kenttä on hyvässä luistelukunnossa. Narvan kenttä aukaistiin torstai-iltana Narvan yleisurheilukentän 300 metrin alueen jäädytys aloitettu. Lisäksi Ylämäen luisteluradan jäädytys on aloitettu.

Vesilahdessa pääsee hiihtämään kunnan ylläpitämällä yleisellä ladulla Kirkonkylällä Anttilanvuoren hiihtoladulla. Hyvässä hiihtokunnossa on 4,9 kilometriä niin perinteisen kuin vapaankin tyylillä.

– Myös koulujen ja päiväkotien läheisyyteen tehdään lyhyitä harjoittelulatuja heti, kun lumitilanne paranee, Juuti lupaa.

– Latumestari on juuri kunnostamassa latuja. Ajantasaisen latutilanteen voi käydä tarkistamassa Lempäälän ja Vesilahden yhteisestä mSki-ohjelmasta.

Myös Lempäälän kunnan vapaa-aikajohtaja Erkki Häkli kehottaa tarkastamaan latu- ja luistelujäätilanteen kunnan nettisivuilta mSki-ohjelmasta.

– Kaikki jääkenttien ja hiihtolatujen sekä liikuntaan ja ulkoiluun liittyvä reaaliaikainen tieto löytyy sieltä. Sieltä näkyvät tarkat tiedot, mistä kaikkialta pääsee ladulle.

Häklin mukaan Lempäälässä alkavat isot, yleiset luistelukentät alkavat olla luistelukunnossa. Jäädytyshommat aloitettiin sunnuntaina 7. tammikuuta.

– Koulujen kenttien jäädyttäminen aloitetaan kolmosviikolla.

Runsas lumentulo käynnisti luonnonlumikauden jo 13. joulukuuta. Pääosin ladut ovat tyydyttävässä kunnossa. Innilän hiihtomajan ja Lastusten koulun välistä 12,2 kilometrin latua vaivaa lumenpuute, samoin Lastusten kartanon alueen latua. Sääksjärven 1,5 kilometrin mittainen latu on hyvässä kunnossa.