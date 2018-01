”Luotan esimerkin voimaan – teen niin kuin puhun”

Valitsijayhdistyksen presidenttiehdokas Sauli Niinistö korostaa, ettei maanisän kannata julistautua ihmisten arvojen johtajaksi. Istuvan valtionpäämiehen mukaan presidentti voi johdatella omalla esimerkillään kansalaisia arvojen äärelle. Niinistö vakuuttaa luottavansa esikuvan voimaan eli hän tekee niin kuin puhuu. Presidentti teroittaa eheyden tärkeyttä. Hän tuomitsee ahneuden ja kantaa vakavaa huolta syrjäytymisestä. Niinistö on toiminut säätiössä, joka on auttanut tuhansien perheiden nuoria. Koulukiusaamisen kitkemiseksi hän on ollut perustamassa kannustusryhmiä.

Sauli Niinistö kiteyttää kansakuntamme arvopohjan kolmeen sanaan: ”Yhdessä, kaikki mukana”.

– Yksinkertaiset sanaparit, kuten vapaus ja vastuu sekä oikeus ja velvollisuus kuvaavat mielestäni parhaiten kansakuntamme arvoperintöä, hän sanoo.

Niinistö kaipaa konkreettisia tekoja arvomaailman vahvistamiseksi.

– Jos puhutaan vaikkapa ahneuden vastustamisesta, niin minusta siitä ei voi keskustella, ellei itse näytä esimerkkiä luopumalla jostakin, hän poimii esimerkin.

– Turvallisen yhteiskunnan rakentamiseen tarvitaan meitä kaikkia, Sauli Niinistö linjaa.

Presidentti muistuttaa, että Suomi on listattu maailman vähiten hauraimmaksi maaksi.

– Me emme taivu tuulessa, hän valaa uskoa.

Niinistön mukaan yhteiskuntamme tarvitsee turvallisuuden ylläpitämiseksi riittävästi voimavaroja.

– Esimerkiksi poliisien ja muiden turvallisuusviranomaisten määrä ei yksin ratkaise turvallisuutemme tasoa, hän tarkentaa.

Niinistö nostaa syrjäytymisen yhdeksi vakavimmaksi sisäisen turvallisuutemme uhkaksi.

– Työ syrjäytymistä vastaan on tehokasta toimintaa sisäisen turvallisuuden parantamiseksi, hän näkee. Presidentin mielestä Suomi säilyy tulevaisuudessakin vakaana maana, kun pidämme kaikki jäsenemme osallisena yhteiskunnastamme.

– Kukin meistä luo turvallisuutta lähiympäristöönsä omalla toiminnallaan, Niinistä tähdentää.

Sauli Niinistön mielestä maaseudun ja kaupungin välinen vastakkainasettelu on turhaa. Hänen mukaansa julkiset palvelut on pystyttävä turvaamaan ympäri Suomea.

– Viranomaisten on kyettävä auttamaan ihmisiä riippumatta siitä, missä päin Suomea nämä asuvat, hän sanoo.

Niinistön mukaan yhtenä tulevaisuuden haasteena on pystyä vastaamaan kaupunkien sisällä tapahtuvaan alueiden eriytymiseen.

– Mitä paremmin meidän maaseutualueillamme ja kaupungeillamme menee, sen vahvempia olemme kansakuntana, presidentti kokee.

Kansalaisten eriarvoistuminen on totta ja siihen johtavat monet syyt.

– Osa suomalaista uhkaa jäädä kokonaan yhteiskunnan toimintojen ulkopuolelle. Näin on käynyt muun muassa työmarkkinoilla. Kehitys huolestuttaa. Eriarvoisuutta torjutaan parhaiten tarjoamalla ihmisille yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia.

– Sillä, että suomalaiset voivat uskoa ikään, sukupuoleen, asuinpaikkaan tai muuhun katsomatta omiin mahdollisuuksiinsa ja kyvykkyyteensä, on suuri merkitys, Niinistö muistuttaa.

– Meidän on yhdessä huolehdittava siitä, etteivät jakolinjat pääse paisumaan liian suuriksi. Tässä on jokaisella vastuunsa. On hyvinvoivienkin etu, että ei ole pahoinvointia, hän herättelee.

Valitsijayhdistyksen ehdokkaana toista presidenttikautta tavoitteleva Sauli Niinistö pitää maanjohtajan tehtävänä sellaisia ratkaisuja, joilla Suomi välttää poikkeukselliset olosuhteet ja ylläpitää isänmaan vakauden.

– Yhteiskunnassa vallitseva vahva luottamus lisää kansakunnan kriisinsietokykyä, hän painottaa.

– Olen puhunut paljon muun muassa huoltovarmuudesta. Esimerkiksi elintarviketuotannossa huoltovarmuudesta huolehtiminen tarkoittaa sitä, että meillä säilyy osaaminen ja kyky tuottaa ruokaa, Niinistö toteaa.

Teksti: Matti Pulkkinen

Fakta

Koko nimi: Sauli Väinämö Niinistö

Syntymäaika: 24.8.1948

Nykyinen ammatti: Tasavallan presidentti

Perhe: Vaimo Jenni ja koira Lennu. Kaksi aikuista poikaa.

Harrastukset: Liikunta ja lukeminen

Ylöjärveläinen Juho Ojares Niinistöstä: ”Arvojohtaja rauhoittelee, yhdistää ja puhuttelee kansaa”

Tasavallan presidentin on oltava arvojohtaja. On aivan oikein, että valtionpäämies ottaa kantaa maamme sisäisiin asioihin. Hän voi ilmaista mielipiteensä, puhutella, rauhoitella ja yhdistää kansalaisia. Näin pohtii Pirkanmaan Kokoomuksen ylöjärveläinen varapuheenjohtaja Juho Ojares, joka vartoaa jatkokautta istuvalle presidentille Sauli Niinistölle.

Juho Ojares on mieltynyt Sauli Niinistön ilmaisuun, jossa hän sanoo: ”Minä rakastan tätä maata.”

– Olemme nähneet kuuden viime vuoden aikana, että Niinistöllä on erinomainen osaaminen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, hän kiittää.

Ojareksen mielestä on Suomen etu, että maan johdossa on ihminen, joka nauttii arvostusta ja luottamusta niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Kokoomuskannattajan mukaan Niinistö on onnistunut myös arvojohtajuudessaan.

– Presidentti on tullut julkisuuteen, kun maassamme on ollut jokin kansaa jakava kriisi. Niinistö yhdistää suomalaisia, Ojares arvostaa.

Koska Suomi elää viennistä, Juho Ojares toivoo pirkanmaalaisten yritysten pärjäävän hyvin tulevaisuudessakin. Hänen mukaansa presidentti voi olla maakunnan asialla edistäessään pirkanmaalaisten vientiyritysten jalkaantumista uusille markkina-alueille.

Sauli Niinistö on tämänkertaisessa vaalissa valitsijayhdistyksen ehdokas. Ojareksen mukaan Niinistön ratkaisu on osoittanut oikeutuksensa.

– Presidentti nauttii laajaa kansansuosiota, ylöjärveläiskannattaja perustelee.