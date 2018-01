”Ottaisin tarvittaessa kantaa päivänpolitiikkaan”

Perussuomalaisten presidenttiehdokas Laura Huhtasaari osallistuisi valtakunnan ykkösvirkaa hoitaessaan tarvittaessa myös päivänpolitiikkaan. Hänen mielestään valtion päämies saa arvonsa kansan tietoisuuteen olemalla aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija. Jos tilanne vaatisi, niin Mäntyniemen avainten haltijana Huhtasaari avaisi suunsa päivänpolttavissa debateissa.

Laura Huhtasaaren arvojohtajuus presidenttinä rakentuisi kivijalalle, johon on muurattu suomalaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden meneminen kaiken muun edelle.

– Isänmaallisuus ja perinteiset arvot. Kansallinen etu ja sisäinen solidaarisuus. Suomen itsenäisyyden palauttaminen, ehdokas listaa asioita, joita hän pitäisi valtionjohtajana vahvasti esillä. Perussuomalaisen presidenttikandidaatin mukaan yhteiskuntamme turvaa vakaasti arvomaailmaan, jossa kunnioitetaan kotia, uskontoa ja isänmaata.

Tasavallan presidentti vastaa maan turvallisuuspolitiikasta. Laajasti käsitettynä turvallisuus merkitsee myös kansalaisen sisäistä turvallisuuden tunnetta. Laura Huhtasaaren mielestä maamme sisäinen turvallisuus kumpuaa siitä, että kansakunnallamme on taloudellinen, moraalinen ja kulttuurinen oikeus huolehtia ensin omista kansalaisistamme ja näiden tarpeista.

– Tätä oikeutta meidän ei tarvitse pyytää anteeksi, hän korostaa.

– Maailma olisi paljon nykyistä parempi paikka, mikäli kaikki valtiot tekisivät samalla tavalla, presidenttiehdokas lisää.

Huhtasaaren mukaan kansalaisen turvallisuuden tunne on vakaa, kun yhteiskunta huolehtii kokonaisturvallisuudesta, rajavalvonnasta ja oikeudenmukaisen politiikan toteutumisesta.

– Suomen puolustuksesta on pidettävä hyvää huolta. Jalkaväkimiinat on palautettava rajavyöhykkeille eli maamme on irtauduttava Ottawan sopimuksesta. Suomen on luotava hyvät diplomaattiset suhteet joka ilmansuuntaan. Diplomatiallakin on enemmän tehoa, kun oma puolustuksemme on kunnossa, hän miettii.

Kansalaisten hyvinvointi lepää Huhtasaaren mukaan esimerkiksi sellaisen teollisuuspolitiikan varassa, jossa Suomessa riittää työikäisille töitä.

– Lisäksi meidän on toteutettava sellaista maahanmuuttopolitiikkaa, joka ei lisää rikollisuutta tai murenna huoltosuhdetta, hän linjaa.

Laura Huhtasaaren Suomi on maa, jossa kaikki alueet ovat asuttuja.

– Kokonaisturvallisuudesta huolehtimiseen kuuluu, että myös kriisien aikana turvaamme huoltovarmuutemme, taloutemme, terveydenhuoltomme sekä väestömme suojaamisen. Kun pidämme asiamme rauhan aikana kunnossa, niin kriisin kohdatessa vahingot jäävät mahdollisimman pieniksi, hän sanoo.

Jos kansalaiset antaisivat Laura Huhtasaarelle valtakirjan presidentin virkaan, hän olisi kansan parissa ja ihmisten tavoitettavissa mahdollisimman paljon.

– Presidentiksi valitseminen olisi suuri kunnia, joten suhtautuisin asiaan presidentti-instituution ansaitsemalla vakavuudella ja arvokkuudella, hän vakuuttaa.

Huhtasaaren presidenttiydessä olisi sijansa niin alueellisen kuin sosiaalisen eriarvoistumisen ehkäisemiselle.

– Se on arvokysymys. On taattava riittävät voimavarat siihen, että puutteelliset ja syrjään sysäytyneet ihmiset pysyisivät osallisina arvokkaina yhteiskuntamme jäseninä. Haasteen voittamiseen tarvitaan muutakin kuin resursseja. Meidän on vaalittava kunnioittavaa ja hyväksyvää ilmapiiriä kaikkia kohtaan. Jokaisen ihmisen fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta on korostettava. Tätä asiaa pitäisin maan äitinä oman esimerkkini voimalla esillä, perussuomalaisehdokas sanoo.

Laura Huhtasaari ei kuulu mihinkään tunnustuskuntaan.

– Olen ekumeeninen kristitty, hän kuvaa itseään.

Teksti: Matti Pulkkinen

Fakta

Koko nimi: Laura Talvikki Huhtasaari

Syntymäaika: 30.3.1979

Nykyinen ammatti: kansanedustaja (kasvatustieteen maisteri, luokanopettaja, uskonnon aineenopettaja, erityisopettaja)

Perhe: Mies ja 2 tytärtä

Harrastukset: Lukeminen, käsityöt, liikunta

Vesilahtelainen Ari Perämaa Huhtasaaresta: ”Pääkaupungin ulkopuolelta tuleva presidentti ymmärtäisi koko maan asioita”

Jos maamme presidentiksi valittaisiin henkilö, joka ei olisi pääkaupunkiseutukeskeinen, hän saattaisi ymmärtää paremmin kuin metropolissa elävä henkilö koko maan asioita. Näin ajattelee Perussuomalaisten Pirkanmaan piiri ry:n vesilahtelainen hallituksen jäsen Ari Perämaa, joka liputtaa vaalissa Laura Huhtasaaren puolesta.

Ari Perämaa kuvaa Laura Huhtasaarta edustavaksi Suomi-neidoksi.

– Huhtasaari pitää maamme kansan puolta tasapuolisesti. Hän on tavallinen, konstailematon ja ryvettymätön ihminen, hän luonnehtii.

Vesilahtelaiskannattaja uskoo, että Huhtasaari toimisi presidenttinä aktiivisena keskustelun avaajana, ja hän olisi kansalle kannustava esikuva.

Perämaan mukaan parhaillaan käynnissä oleva presidentinvaalikampanja sataa perussuomalaisten laariin.

– Kampanjan aikana voimme tuoda esille puolueellemme tärkeitä asioita. Avaamme arvomaailmaamme ja kirkastamme imagoamme. Meillä on mahdollisuus poistaa oikealla tiedolla ihmisillä mahdollisesti meistä vallitsevia turhia ennakkoluuloja, hän tarkentaa.

Perämaan mukaan on täysin selvää, että presidentiksi valittuaan Laura Huhtasaari luopuisi puolueensa jäsenkirjasta. Koko kansan johtaja on poliittisesti sitoutumaton.

Jos Huhtasaaresta tulisi tammivaaleissa tasavallan presidentti, vesilahtelaiskannattaja on varma, että Huhtasaari tarttuisi ilmeneviin vääryyksiin ja edistäisi ihmisten välistä tasa-arvoa.