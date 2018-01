Pysäköintiongelma odottaa yhä ratkaisua

Kirjoitin tässä lehdessä 22. marraskuuta 2017 otsikolla ”Väärinpysäköinti kuriin”. Tarkoitukseni oli saada ”kunnanherroilta” vastaus, mitä he aikovat tehdä ja koska täällä kun on annettu lupa tehdä, mikäli syksyisen konsulttifirman sloganiin on uskominen. Siis lupa on saatu kunnan korkeimmalta taholta, mutta ihmettelen, missä toteuttajat luuravat.

Nokialaisille on myyty hoitoaikaa Lempäälästä, mutta ei ole ajateltu, mihin hoitohenkilökunnan- ja potilaiden omaisten autot pysäköidään. Tästä samaisesta ongelmasta on muutama muukin kirjoittanut tässä lehdessä, mutta mitään konkreettista ei ole tapahtunut.

Autoja on pysäköitynä sinne tänne, missä vain pienikin maatilkku on vapaana. Varsinkin invapysäköintipaikat ovat erittäin suosittuja.

Joka päivä tulee peltikolareita, kun yritetään pysäköidä liian ahtaaseen paikkaan, ja sitten kolhun aiheuttaja vielä pakenee paikalta. Pysäköidään lisäksi niin lähelle inva-autoa, ettei ovia saa riittävästi auki, että pääsisi autoonsa. Tätä varten invapysäköintiruudut ovat leveämpiä.

Pyydän ”kunnanherralta” vastauksen, koska tämä pysäköintiasia saadaan hallintaan.

Martti Lindroos