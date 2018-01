Jos oli Folklandian tämänvuotinen teema tarjota kansanmusiikkia kaikilla mausteilla, kattoi helsinkiläinen Ritva Nero -niminen kokoonpano pöytään pippalon tujuimmat aromit, pippurit ja chilit. Tässä sottiisissa moshattiin. Rajussa mutta tanssittavassa soundissa on tuplabasarikansanmusiikkiheviä ja huimaa partyfolkmetallia ilman sähkökitaroita.

Bändin kansanmusiikin juuret ovat rockissa ja metallissa instrumentteina Sanna Salosen sopraanosaksofoni, Petri Praudan suomalainen säkkipilli ja Emilia Lajusen avainviulu. Rytmiryhmänä Poets of the Fallista tutun Jani Snellmanin basso ja Patrik Fältin rummut ylsi maaniseen sykkeeseen.

Portugalin kautta maailman merille ja Havaijin kautta kaikkialle levinnyt ukulele on kansanmusiikkisoitin jos mikä. Ja mitä stressinpoistoa; suu on messingillä sekä soittajilla itsellään että kuulijakunnalla. Suomen suurin ukulelekokoonpano, lähes 50 soittajaa käsittävä Tampereen Ukuleleorkesteri esittää viihdyttävää, hyväntuulen musiikkia sametinpehmeästi hyrräten. Kokoonpano on kuultavissa Tampereella 17. helmikuuta, jolloin orkesteri saa vierailevaksi tähdeksi Britannian tunnetuimpiin ukulelensoittajiin kuuluvan ja mm. The Ukulele Orchestra of Great Britainissa soittavan Ben Rousen.

Tähän on kansantanssissa tultu. Silmänruokaa varsinkin naiskatsojille tarjottiin Rahvaanmusiikin kerhon tanssiklubien avajaisesityksessä, jossa nähtiin lattialla treenattuja miesvartaloita à la Hunksit goes folk.

Folklandia on Suomen Nuorisoseurat ry:n ja Pispalan Sottiisin järjestämä vuotuinen kansantanssin ja -musiikin suurin valtakunnallinen talvitapahtuma. Folklandia-risteilyjä on järjestetty vuodesta 1996. Tammikuun 12.–13. risteily oli 23:s. Laivassa oli 2 800 kansanmusiikkiristeilijää, 1 094 esiintyjää, 131 esiintyjäryhmää (560 tanssijaa ja 534 pelimannia), 131 esiintyjäryhmää kuudesta eri maasta ja 109 työntekijää ja talkoolaista.

Tapahtumassa julkistettiin vuoden nuori pelimanni. Juho Koirasen muistorahastosta on vuodesta 2007 lähtien jaettu kannustusstipendi ja kunniakirja nuorelle tai ryhmälle, joka tuo merkittävän leimansa kansanmusiikin kenttään.

– Tittelin saa innostuksesta ja Juhon tapaan oikeanlaisesta asenteesta kansanmusiikkia kohtaan, sanovat kunniakirjan luovuttavat lempääläläiset Siru ja Antti Koiranen, edesmenneen kansanmusiikkitaiteilijan ja -säveltäjän vanhemmat.

Huomionosoituksen saaja vuonna 2018 on 18-vuotias abiturientti Minja Survonen Turun musiikkilukiosta.

– Hän on ollut kiinnostunut musiikista jo kaksivuotiaasta lähtien, jolloin pääsi painon ääreen. Nyt hän opiskelee konservatoriossa pianonsoittoa kolmattatoista vuotta, Antti Koiranen sanoo valintaperusteista.

Näkövammainen Minja Survonen on valinnan tehneiden mukaan positiivinen pelimanni ja esimerkillään innostaa ja kannustaa muita. Hän on viimeksi kehittänyt itseään vuonna 2017 perustetussa triossa, Salvia-yhtyeessä, joka on soittanut Kaustisella sekä Ruisrockin oheisohjelmassa.

Lauteilla nähtiin paikallisväriä useaan otteeseen. Lempääläläinen kanteletaiteilija Outi Sané esiintyi kahdessakin kokoonpanossa. Pirkanmaalainen kanteleyhtye Pirkan kantele näytti, kuinka kantele heläjää perinteikkäästi. Pirkan kantele on osa Lempäälän Helkanuoret -yhtyeitä. 10-henkisessä kokoonpanossa on soittajia Lempäälästä, Tampereelta, Ylöjärveltä ja Akaasta.

Koko rahan edestä synkkyyttä tarjosi Sanén toinen kokoonpano Hauankaivajat, joka mustiin pukeutuneena esitti perinteisiä kansanlauluja ehdottomasti mollissa.

Vuoden nuori taiteilija soitti mukana Koirasten kokoonpanossa Koiranen Kollektionissa, jonka ohjelmistoon kuului Juho Koirasen sekä nykysoittajien Timo Hukkasen, Pekka Mäenpään ja Antti Koirasen omia sävellyksiä.

Lempäälän-Vesilahden alueelta oli kansanmusiikin ja -tanssin vuotuisella teemaristeilyllä mukana runsaasti muutakin väkeä kuin esiintyjiä, mm. lukuisissa talkootehtävissä. Kutsuvieraana nähtiin Suomen Nuorisoseurat ry:n hallituksen jäsen Harri Penttilä Vesilahdesta. Esitysten äänentoistosta oli vastaamassa Topi Koiranen Lempäälästä. Lempäälän kunnan kulttuurikoordinaattori Talvikki Torppa spiikkasi yhtyeitä lavalle.

Kansanmusiikista nauttiva lempääläläinen Tuula Martikainen oli tuonut omiin oransseihin pirtanauhoihin sonnustautuneen 50 hengen suuruisen porukkansa seuraamaan kansanmusiikkihurmosta. Ensi vuodeksi Martikainen on varannut paikat 55 henkilölle. Pispalan Sottiisin organisoiman bussikuljetuksen peräti neljä linja-autoa kurvasi Folklandia-risteilyn päätyttyä päästämään väkeä pois Lempäälässä paluumatkalla Tampereelle.