Kuljetusyrityksille tarjolla töitä

Lempäälän Energia haastaa paikallisia kuljetusyrityksiä ja biopolttoaineen toimittajia esittelemään omia palvelukonseptejaan polttoaineen toimittamiseksi keväällä valmistuvaan lämpölaitokseen.

Kuljetusyrityksille ja biopolttoaineen toimittajille järjestetään aiheesta esittelytilaisuus RealParkissa Lempäälän Kehityksen tiloissa keskiviikkona 24. tammikuuta.

– Kuljetukset ovat säännöllisiä ja niillä on työllistävää vaikutusta. Kesäajan osalta selvitetään voidaanko kuljetuksia käyttää esimerkiksi biomassojen siirtelyyn, kertoo Lempäälän Energian toimitusjohtaja Toni Laakso.

Biopolttoaine kuljetetaan Viialantien varteen nousevan lämpölaitoksen polttoainevarastoon. Varastossa on tilat neljälle puoliperävaunulle, joista materiaali siirtyy automatisoitua kuljetuslinjaa myöten lämpölaitokseen.

– Automaatio pystyy myös miksaamaan erityyppisiä polttoaineita.

Varastossa on suodatinjärjestelmä, joka huolehtii siitä, ettei polttoaineesta mahdollisesti syntyvä pöly pääse ympäristöön.

Varastorakennuksessa työt ovat edenneet jo pitkälle ja menossa ovat siirtotekniikaan liittyvät asennukset. Lämpölaitoksen osalta pohjalaatat on valettu ja kattilan etupesä on toimitettu.

Lämpölaitoksen ydin kootaan lohkoista, jotka ovat työn alla JL-Metals Oy:ssä. Valmistuttuaan ne kuljetaan Lempäälän ja nostetaan paikalleen.

Laitos varustetaan savukaasujen pesurilla, jolla saadaan merkittävää energiatehokkuutta lämmön talteenotto huomioiden.

Keväällä valmistuvassa lämpölaitoksessa käytetään kahta polttoainetta; kaasua ja kiinteää.

– Kaasu toimii tukipolttoaineena biokattilassa ja kaasumoottorissa. Biokattilan kiinteänä pääpolttoaineena käytetään sahateollisuuden sivutuotteita, Toni Laakso kertoo.