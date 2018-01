Naakka ja urpiainen runsaimmat lajit Lempäälän ja Vesilahden talvilaskennoissa

Erikoisuuksina tundraurpiainen Lempäälässä, varpushaukka Vesilahdessa

Talvilintujen varsinainen talvilaskenta suoritetaan maassa 23. joulukuuta.–7. tammikuuta. Kevätlaskenta on vuorossa 21. helmikuuta–6. maaliskuuta.

Mari Kukkamäki ja Rainer Mäkelä laskivat Lempäälässä Vaihmalan–Ryynikän 10,7 km:n reitin 31. joulukuuta. Laskennassa havaittiin 29 eri lintulajia. Mielenkiintosimpia epätavallisia talvilajeja Lempäälässä olivat 7 telkkää, 50 sinisorsaa, 2 isokoskeloa ja 4 harmaalokkia.

Jani Vastamäki havaitsi Vesilahden Kirkonkylän 6,2 km:n reitillä 3. tammikuuta 20 eri lintulajia. Runsaimmat viisi lajia olivat urpiainen 111 yksilöä, talitiainen 83, naakka 82, sinitiainen 73 ja punatulkku 47.

Marjalintujen rastaiden ja tilhien runsaus jatkuu edelleen niin kauan,kuin pihlajissa ja aronioissa marjoja riittää. Lempäälässä laskettiin 65 räkättirastasta, 24 tilheä, 4 mustarastasta ja vastaavasti Vesilahdessa 30 räkättiä ja 21 mustarastasta.

Peippolintuja on jäänyt talvehtimaan yllätyksellisen paljon aikaisempiin vuosiin verrattuna. Lempäälässä peippoja havaittiin 6 ja järripeippoja 25, Vesilahdessa peippoja oli 3 ja järripeippoja 5. Urpiaisvaellus jatkuu edelleen runsaana, sillä näitä pieniä siemensyöjiä laskettiin Lempäälässä 113 ja Vesilahdessa 111. Lisäksi Lempäälässä havaittiin yksi vaikeasti määritettävä tundraurpiainen.

Varislinnuista variksia laskettiin Lempäälässä 102 ja Vesilahdessa 24, harakoita Lempäälässä 17 ja Vesilahdessa 27.

Sen sijaan naakkakannan kasvu on ollut rajua seurauksena lajin rauhoituksesta, toisin kuin variksella ja harakalla . Naakkoja havaittiin Lempäälässä 253 ja Vesilahdessa 82. Lisäksi Vesilahden kierroksellani 4. tammikuuta tapasin vielä Narvassa 40 naakkaa, Sakoisilla 34, Laukossa 10 ja Kaltsilassa 40 yksilöä pelloilla.

Tarastenjärvellä laskettiin joulukuussa 5000 naakkaa ja suuri osa naakoistamme on vielä palaamatta kevätmuutolla Keski -Euroopasta. Välillä tuntuu, että naakka olisi nykyään yleisin lintumme maaseudulla.

Vaikka naakka on mielenkiintoinen laji ja sille on paikkansa luonnossa, naakkakannan järisyttävä kasvu on kuitenkin suuri ongelma viljelijäväestölle sekä muille lintulajeille. Merimetson ohella naakka lienee nykyään eniten tunnekuohuja aiheuttava lintulajimme.

Varislintuna naakka on luonteensa mukaisesti pesärosvo ja lisäksi valtaa joukkovoimalla palokärjen ja telkän pönttöpesiä sekä pöllönpönttöjä. Tyhjillään olevissa mummonmökkien piipuissa pesii nykyään lähes aina naakkapari, kuten nuohoojat hyvin tietävät.

Varpustemme kannanmuutokset näkyvät hyvin lintulaskennoissa. Pikkuvarpunen on selkeästi ohittanut varpusen, jonka kanta on hiipumassa. Vielä lintumiestaipaleeni alkupuolella pikkuvarpunen oli harvinaisuus Pirkanmaalla, jota käytiin katsomassa kaukaakin, sen sijaan oli varpunen yleinen kirskuttaja jokaisen maatalon pihamailla.

Lempäälän laskennassa Mari Kukkamäki ja Rainer Mäkelä havaitsivat 20 pikkuvarpusta, mutta ei varpusia lainkaan. Vesilahdessa Jani Vastamäki löysi 23 pikkuvarpusta, varpusia 6. Yhtenä syynä varpuskannan taantumiseen pidetään maatalouden muutoksia ja karjatalouden vähenemistä.

Suomen suurin lintutapahtuma , Pihabongaus järjestetään taas 27.- 28. tammikuuta. Tapahtumassa tarkkaillaan pihapiirin lintuja yhden tunnin ajan omalla pihalla tai muulla paikalla ja havainnot ilmoitetaan BirdLife Suomelle. Pihabongaus on avoin kaikille linnuista kiinnostuneille. Samalla kerätään arvokasta tietoa maamme talvisesta linnustosta. Maanantaista perjantaihin 22 . – 26.1. vietetään Pihabongauksen koululaisviikkoa 2018, jolloin myös koululuokat voivat osallistua pihabongaukseen.