Akuutin sairauden kulkua ei aina tiedetä etukäteen

Nimimerkki Huolestunut äiti kirjoitti 17.1. Lempäälän-Vesilahden Sanomissa tyttärensä tapauksesta ja toivoi vastauksia Valkeakosken päivystyksestä. Tytär oli joutunut käymään Valkeakosken päivystyksessä kahdesti. Tytär oli siirtynyt lopulta Tays Ensiapu Acutan kautta Taysin infektio-osastolle.

Päivystyksessä arvioidaan aina senhetkistä vointia ja tilannetta. Sairauden kulku on tietenkin jälkikäteen yleensä selvää. Arviointihetkellä vain siihen asti esiin tulleet tapahtumat ja oireet sekä sen hetken potilaan tilannearvio johtavat päätökseen tutkimuksista ja jatkohoidosta – aina lääkärin parhaan arvion mukaan. Usein päivystävä lääkäri joutuu kuitenkin toteamaan kotiin lähtevälle potilaalle, että tilanteen muuttuessa huonompaan tai jatkuessa tietyn ajan olisi syytä tulla uuteen arvioon.

Valkeakosken päivystys on osa Tampereen yliopistollisen sairaalan päivystystä. Valkeakoski on toimipiste, eikä ole yksin vastuussa alueen ja lähiseutujen potilaista. Valkeakosken päivystyksessä on terveyskeskuspäivystys klo 8-22 ja sairaalapäivystys ympäri vuorokauden. Arkipäivisin paikalla on yhteensä kolme lääkäriä klo 16 saakka ja klo 22 saakka kaksi lääkäriä. Klo 22-08 välillä paikalla on vain yksi lääkäri. Hänellä on suorat konsultaatiomahdollisuudet Acutaan. Tarvittaessa potilaita ohjataan suoraan Acutaan, mikäli tilanne niin vaatii.

Joskus sairaus pahenee edellispäivästä. Tämä ei ole riippuvainen lääkäreiden määrästä. Läheisen vakava sairastuminen aiheuttaa aina huolta ja on luonnollista, että silloin mietimme, olisiko tilanne ollut jotenkin estettävissä. Toivomme kirjoittajan tyttärelle pikaista paranemista, ja koko perheelle jaksamista ikävässä tilanteessa. Olemme mielellämme käytettävissä, jos mainitun potilaan hoidosta on tarvetta keskustella yksityiskohtaisemmin.

Toimialuejohtaja Sally Järvelä, Tays

Johtava lääkäri Juha Alanko, Tays Valkeakoski