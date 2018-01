Toivot salibandyssa sarjan keskikastissa

Lempäälän Toivojen salibandy-joukkue on monena edelliskeväänä tavoitellut tosimielessä nousua nelosdivisioonasta pykälää ylemmäs. Tänä keväänä nousupaineita ei ole, sillä LeTo on sarjassa sijalla kuusi, eroa nousukahinoihin on reilusti, eikä putoamispeikkokaan aivan kantapäitä koputtele.

–Tukevassa keskikastissa majailemme. Tilanteemme on aika tasapaksu, ylöspäin ei saumoja ole, enkä usko meidän putoamiskurimukseenkaan joutuvan, aprikoi sarjataulukkoa silmäilevä Toivojen pelaajavalmentaja Joni Pussinen, jonka oma kausi pelaajana on ollut tuloksellisesti mukava. LeTon sisäisessä pistepörssissä Pussinen ja Jussi Kolehmainen ovat koonneet eniten tehotikkejä eli 12 kappaletta kymmenessä ottelussa.

Vuodenvaihteen neljästä pelistä LeTo kokosi voiton ja kolme tappiota. Sarjan häntäpään RePlayn LeTo voitti lukemin 7 – 4, mutta niin Ikaalinen, Lauttakylä kuin Showtimekin oli Toivoja terävämpiä. Sarjakakkosta Lauttakylän SB Lujaa LeTo johti päätöserän alussa vielä 3 – 1, mutta peli kääntyi kirvelevään 3 – 4-tappioon.

–Pelit ovat olleet tasaisia, mutta ovat kääntyneet tappioiksemme. Jonkinlainen viimeinen puristus on puuttunut. Lujaakin vastaan meillä oli kaikki saumat voittaa peli, oli ylivoimaa ja maalipaikkoja, Pussinen harmitteli.

–Treenipuoleen ei kovin tyytyväinen voi olla, jonkin verran on poissaoloja. Esimerkiksi erikoistilannepelaamista emme ole juurikaan pystyneet harjoittelemaan.

Tällä kaudella yhtä tehotykkiä ei Toivojen joukkueesta ole löytynyt, iso kasa pelaajia on koonnut kymmenessä ottelussa kymmenkunta tehomerkintää. Yhden nuoren pelaajan huiman kehitysharpan haluaa valmentaja tuoda esiin.

–Pakkina pelaava Haikosen Sakari on ollut ehdoton valopilkku tällä kaudella. Liikkkeeltään ja tekniikaltaan LeKin junnukoulun läpikäynyt 17-vuotias ”Sakke” on jo nyt ihan miesten tasolla. Korkeammat divarit odottavat miestä tulevina vuosina, hehkuttaa Pussinen.

Ideapark Sport-areenalla LeTo näyttäytyy helmikuun 10. päivänä, kun lempääläiset kohtaavat samoista sijoista kamppailevat D-Koneen ja SN Symmetrikin.