Marko Anttila ja Jenni Hiirikoski mukaan Etelä-Korean olympialaisiin

Lempääläiset jääkiekkoilijat Marko Anttila ja Jenni Hiirikoski ovat ansainneet kisalippunsa Etelä-Korean Pyeongchangin olympialaisiin helmikuussa. Heidät valittiin Suomen miesten- ja naisten jääkiekkomaajoukkueiden lopullisiin kisaryhmiin. Molemmat ovat Lempäälän Kisan kasvatteja, Anttila valittiin ensimmäisiin olympialaisiinsa, Hiirikoskelle kisat ovat jo peräti kolmannet.

Helsingin Jokereita edustava Anttila on pelannut loistavan kauden ja kuului koko ajan maajoukkueryhmään, josta lopullinen kisajoukkue valittiin. 32-vuotias ja 203 senttinen hyökkääjä on pelannut harjoitusturnauksissa nelosketjun laiturina, ja tulee todennäköisesti pelaamaan samassa roolissa myös olympialaisssa. Anttilalle on luvassa paljon vastuuta vastustajien parhaiden pelaajien pimentämisessä.

– Joukkueen roolit on käyty niin tarkkaan läpi, että se varmasti auttaa jokaisen pelaajan henkilökohtaista valmistautumista kisoihin, kertoi miesten päävalmentaja Lauri Marjamäki Yleisradiolle joukkueen suunnittelusta ja kokoamisesta.

Ruotsalaisessa Luleåssa pelaava Hiirikoski on naisten maajoukkueen kokenutta kalustoa, ja toiminut arvokisoissa joukkueen kapteenina. 30-vuotias puolustaja tulee olemaan tärkeimpiä pelaajia, kun naisten maajoukkue pyrkii palaamaan mitalikantaan olympialaisissa.

Lempäälän-Vesilahden Sanomat esittelee helmikuussa laajemmin kaikki paikalliset olympiaedustajamme. Etelä-Korean kisat alkavat 9. helmikuuta.