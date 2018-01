Puheista tekoihin – yhteistyössä on voimaa

Hämeenlinnan Säästöpankkiareenalla pidettiin 20. tammikuuta viiden yleisurheiluseuran yhteinen lajitreenipäivä. Mukana olivat Hämeenlinnan Tarmo, Lempäälän Kisa Yleisurheilu, Toijalan Vauhti, Urjalan Urheilijat ja Viialan Valtti.

Päivän lajeina olivat keihäs, aidat, pituus ja seiväs, ja lajien vetovastuut oli jaettu osallistuvien seurojen kesken. Vastuuvalmentajina toimivat Matti Närhi (LeKi YU), Irina Kulkova (Tarmo), Janne Suojanen (Valtti) ja Joni Uolamo (Vauhti). Tapahtuman organisoinnista vastasi Hämeenlinnan Tarmon yleisurheilutoiminnan päällikkö Ari Markkanen.

Päivän päätähtinä kuitenkin olivat noin 35 mukana ollutta 11-15 –vuotiasta nuorta innokasta yleisurheilijaa. Seurojen välinen yhteistyö on kestoaihe juhlapuheissa, mutta käytännössä sitä tehdään syystä tai toisesta aidosti varsin vähän. Yhteinen lajiklinikkapäivä oli startti alueen yleisurheiluseurojen konkreettiselle yhteistyölle. Tapahtumalle on etenkin hallikaudella selkeä tarve ja vastaavia yhteisiä päiviä järjestetään sovitusti myös helmi- ja maaliskuussa. Tästä on hyvä jatkaa – yhteistyössä on voimaa.

Teksti: Timo Reunanen