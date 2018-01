Välimaalle 300 Mestis-peliä täyteen

Lempäälän Kisan tuoreesti 34 vuotta täyttänyt hyökkääjä Tommi Välimaa pelaa keskiviikkona 23. tammikuuta Espoossa 300. Mestis-ottelunsa. Ura alkoi Forssan Palloseurassa kaudella 2005 – 06 ja jatkui KooVeen kautta LeKiin. Välissä ”Välly” pelasi kuusi kautta Liigaa Ilveksessä ja viime sesongillakin pääsarjakamppailuita tuli Kärpissä yhdeksän pelin verran.

Vaikka Välimaa tunnetaankin tunnollisena oman pään pelaajana ja etenkin yhtenä koko Mestiksen parhaista alivoimapelaajista, on tehojakin peleissä syntynyt komeat 137 merkintää. Tämä kausi on ollut yksi tehokkaimmista, Välimaan tilillä on tähän mennessä kuusi maalia ja yhdeksän syöttöä.

–Vaikea sanoa, onko peli Mestiksessä kauheasti muuttunut urani aikana. Ainakin pelaajat ovat nuorempia ja ehkä vauhtiakin on tullut lisää. Silloin aloittaessani Forssassa, pelasi Mestiksessä paljon tällaisia yli kolmikymppisiä kavereita, nyt meikäläisiä konkareita on harvassa, Kuljussa asuva Välimaa tuumii.

Kaudella 2005 – 06 Mestiksessä pelasi peräti seitsemän eri seuraa kuin nyt. Osa, kuten Sport, Jukurit ja KooKoo ovat nousseet Liigaan. Osa taas toimii uusilla nimillä, kuten Kirkkonummen Salamat ja Järvenpään Haukat. Kajaanin Hokki ja Forssan Palloseura pelaavat tällä hetkellä sarjaporrasta alempana Suomi-sarjan puolella.

–Seurakartta on mullistunut Mestiksessä. Kisan tämä kausi on urheiluulisesti sujunut hyvin, toivon mukaan menestyksekästä kevättä kohti mennään, tuumaa Tommi Välimaa.