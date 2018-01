LeKin tyttöfutis kovassa nosteessa

LeKi-futiksen tyttöjoukkueet tekivät viime kaudella seurahistoriaa.

− Ensimmäistä kertaa seuran historiassa joka ikäluokassa oli joukkueet, kertoo tyttöfutiksen koordinaattori Sami Nyyssönen.

Tyttojen pelaaminen oli nousujohteista. D-tytöt voittivat piirisarjan liigan ja nousivat superliigaan, mikä on Tampereen piirin korkein taso.

C-tytöt voittivat niin ikään piirisarjan häviämättä yhtään ottelua. Joukkue nousi kovatasoiseen alueliigaan, jossa pelaa Turun, Tampereen ja Länsi-Suomen joukkueita.

− Hienoa, että päästiin pelaamaan kovaan sarjaa. Joukkue kärsi hieman loukkaantumisista ja otettiin isoihin piireihin pääsy kokemuksen ja opiskelun kannalta.

B-tytöt lähtivät II-divariin nuorella joukkuella.

−Kevätkaudella oli kovia haasteita ja tiukkoja pelejä. Kesällä treenaattiin ja opiskeltiin nopeaa peliä ja sen tuloksena voitettiin III-divari ja nyt varmaan jatketaan II-divarissa, Nyyssönen kertoo.

LeKi-futiksessa on menossa tyttöfutisbuumi. Pelaajamäärät ovat kasvaneet ja tytöt ovat innostuneet nuorten valmentamisesta.

− Suurena tekijänä futiksen menestyksessä on ollut vanhin ikäluokka. Joukkue on aktiivinen, urheilullinen ja edustava. He ovat esikuvia nuoremmille ja saavat heidät innostumaan ja seuraamaan edustusjoukkuetta. Tytöt ovat tehneet hienoa työtä ja heitä saa kiittää paljosta, Sami Nyyssönen painottaa.

Joukkueet treenaavat talvella Nokialla, Valkeakoskella sekä Lempäälässä muutaman koulun salissa. Nuoremmat ikäluokat pelaavat futsalia myös talvella, vanhemmat ikäluokat keskittyvät myös talvella vain futikseen.

− B-tyttöjä ajatellen annamme joukkueille, joilla on hallit käytössä, etumatkaa. He pääsevät treenaamaan pari kertaa viikossa nurmella.

Lempääläisen tyttöfutiksen menestys on huomattu myös isommissa seuroissa.

− Meidät otetaan entistä vakavammin futisskenessä. Isoista seuroista on tullut yhteydenottoja harjoituspeleistä. Useampi pelaaja on lisäksi päässyt mukaan Palloliiton järjestämään ikäluokkakohtaiseen harjoitteluun, mikä on ensimmäinen askel kohti aluejoukkue- ja maajoukkueleiritystä. Näillä tuloksilla on hieno lähteä uuteen kauteen, Sami Nyyssönen sanoo.

Kuva: Siiri Malmberg.