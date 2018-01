Lempääläinen Dirty Thieves-yhtye on saanut jalansijaa Yhdysvalloista. Bostonissa paikallinen radioasema on soittanut bändin biisejä päivittäin.

– Se on hienoa. Lisäksi Scapegoat-biisiä on kuunneltu Spotifyssa yli 10 ooo kertaa ja englantilainen jakelija on ottanut meidät listoilleen, kertoo bändin kitaristi Henri Flame.

Dirty Thieves tekee paljon töitä menestyksen eteen, mistä kertoo sekin, että bändin EP:n kaikista biiseistä on tehty videot.

– Videot ovat hyvää markkinointia. Keikoilla on käynyt väkeä, joka on tullut paikalle meidän videoita katseltuaan.

Bändi rakentaa uraa porras kerrallaan.

– Nyt ollaan taas yhtä porrasta korkeammalla. Kehitämme koko ajan toimintaamme ja vahvistamme brändiämme.

Seuraavaksi bändi äänittää uutta musiikkia. Studioon mennään huhtikuun alkupuolella.

– Teemme uudentyyppistä musiikkia, jossa on enemmän sointumeininkiä. Mielenkiinnolla odotan jo studioon pääsemistä, Henri Flame sanoo.

Uutta musiikkia on luvassa kesäksi, jolloin bändi suuntaa myös keikoille.

– Olemme keikkailleet pääasiassa Helsinki-Turku-Tampere -akselilla. Nyt on tarkoitus suunnata pohjoiseen. Sitä mukaan kun tunnettuus kasvaa, pääsee myös isommille keikkapaikoille.

Kuva: Dirty Thieves.