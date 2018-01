Asuntomarkkinat vetävät kunnolla Pirkanmaalla – vallankin Tampereella sekä Lempäälässä ja muissa kehyskunnissa. Ostajat ovat rynnistäneet etenkin uudiskohteiden perässä.

Vastavalmistuneiden huoneistojen kauppa tuplaantui vuodesta 2016 vuoteen 2017 niin Tampereella kuin maakunnassakin. Uusien asuntojen hinnat nousevat suhisten. Tampereella uutuudenkiiltävien osakkeiden hinnat kohosivat viime vuonna kuusi prosenttia toissavuoden hintoihin nähden. Myös käytetyt rivi- ja kerrostalokodit ovat vaihtaneet kiitettävästi omistajiaan.

Koko Pirkanmaalla tehtiin viime vuonna vajaat 6 600 vanhan huushollin kauppaa. Kiinteistönvälitysketju Sp-Kodissa odotetaan tältäkin vuodelta vahvasti myönteisiä asuntomarkkinauutisia.

Lempäälässä ja Tampereella toimivan RR-Kiinteistönvälitys Lkv Oy:n toimitusjohtaja Raili Lilja tunnistaa omasta toiminnastaan pirkanmaalaisten asuntomarkkinoiden eloisuuden.

– Viime vuonna asuntojen kysyntä piristyi tuntuvasti. Ostajat veivät aikeensa tavoitteellisesti toteutukseen asti, Lilja luonnehtii.

Hänen mukaansa Pirkanmaan asuntokaupan kasvu-ura löytyy viimevuotisissa kauppamäärissä niin kultaiselta kehältä Lempäälästä kuin Ylöjärveltä sekä rehelliseltä maaseudulta Vesilahdelta.

Kehyskunnissa asunto-osakekaupoissa saavutettiin Lempäälässä 9,6 prosentin kasvu ja Ylöjärvellä peräti 11,7 prosentin nousu, mikä hipoo Tampereen vauhtia.

Tampereen Lielahden ja Lempäälän toimipaikoista käsin toimiva Raili Lilja odottaa alkaneen vuoden asuntokaupalta hyvin paljon.

– Kaikki merkit viittaavat siihen, että asuntokauppa käy jatkossakin vilkkaana. Odotan viime vuosien aikana patoutuneiden kauppojen eteenpäin nytkähtämistä. Yhden kaupan toteutuminen käynnistää tavallisesti ketjureaktion, Lilja muistuttaa.

Vuoden 2017 asuntokaupan luvut pirkanmaalaisittain ovat komeat.

Maakunnassa peräti 6 596 käytettyä asuntoa vaihtoi omistajaa.

Uusienkin asuntojen kauppamäärä oli kiitettävä. Pirkanmaalla tehtiin 1 891 uuden asunnon kauppaa.

Myyntiaika on vakiintunut noin kolmeen kuukauteen.

Tämän uutisen tilastoissa eivät ole mukana omakotitalokaupat.

Aito Säästöpankin toimitusjohtaja Pirkko Ahonen sanoo asuntomarkkinoiden muuttuvan.

– Enää ei ole päivänselvää, että uuden kodin ostaja myy automaattisesti vanhan asuntonsa, hän tarkentaa.

Ahosen mukaan huomattavan moni pienestä huoneistosta isompaan asuntoon muuttava haluaa jättää entisen huushollinsa omistukseensa.

– Tavallisesti ihmiset laittavat vanhan kotinsa vuokralle, hän lisää.

Toimitusjohtajan mielestä tämä voimakkaasti yleistyvä käytäntö on tervetullut vaihtoehto.

– Jos kodinvaihtaja on maksanut suurimman osan tai jopa kokonaan vanhan asunnon hinnan, niin hän selviää luontevasti tämänhetkisillä lainanhoitovelvoitteilla uushankinnastaankin, Ahonen miettii.

Hänen mukaansa pankki jopa kannustaa asiakastaan jättämään vanhankin asunnon itselleen ja ratkaisemaan uuden kodin hankinnan järkevien rahoitusmallien turvin.

– Asunto on aina hyvä sijoitus, Ahonen muistuttaa.

Julkinen keskustelu nostaa säännöllisin välein esille mahdollisuuden asuntojen hintakuplasta.

Pirkko Ahonen torjuu ylikuumenevien asuntomarkkinoiden vaaran.

– Länsinaapuristamme Ruotsista kantautuvat tiedot asuntomarkkinoiden uhkakuvista eivät kosketa Suomea. Meidän toimintamallimme on täysin erilainen kuin naapureillamme, hän selvittää.

Ahonen muistuttaa Suomen voimakkaasta kaupungistumisesta.

– Tampereen kaupunkiseutu on ollut valtakunnan kakkoskasvukeskus jo vuosien ajan. Kaikki faktat viittaavat alueemme vetovoiman kasvavan tulevaisuudessa. Saamme paljon uusia asukkaita ja työpaikkoja. Täällä on todella voimakas asuntojen lisätarve. Tampere ja kehyskunnat tiivistävät kaupunkirakennettaan, hän pohtii.

– Rahan hinta on alhaalla eli korkotaso on matala. Bruttokansantuote kehittyy suotuisasti. Työllisyystilanne petraantuu jatkuvasti. Kuluttajien tulevaisuudenusko on korkealla. Tällä hetkellä jopa joka 14. kansalainen kertoo miettivänsä asunnon ostamista, Ahonen valaa uskoa.

Sp-Kodin toimitusjohtajan Jukka Rantasen mukaan asumisrintamalle on syntynyt uusi ihmetyksen aihe. Vuokralla asuvat ihmiset ovat äimistelleet rajusti kohonneita vuokriaan.

– Monessa kaupungissa, etenkin kasvukeskuksissa, asuntojen vuokrat ovat nousseet selvästi voimakkaammin kuin kansalaisten ansiotulot, hän kuvaa pullonkaulatilannetta.

Rantanen vetoaakin ihmisiin, jotta he vertailisivat tarkasti vuokra-asumisen ja omistusasumisen kuluja.

– Varsin monessa tapauksessa omassa kodissa eläminen osoittautuu taloudellisesti järkevämmäksi vaihtoehdoksi kuin vuokralla oleminen, hän herättelee.

Jukka Rantasen mukaan maassamme on jo paikkakuntia, joilla suuressa innostuksessa rakennetut vuokratalot joutuvat laskemaan vuokriaan houkutellakseen asukkaita. Tälläisiä kohteita on muun muassa Hämeenlinnassa.

Teksti: Matti Pulkkinen

Kuva: Pohjola Rakennus Oy Häme