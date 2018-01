Lempäälän kunta on päättänyt myydä Rypyntie 35:ssä sijaitsevan entisen Tarikanmäen päiväkodin yksityishenkilölle 75 000 euron hintaan. Kaupan kohteesta oli tullut kaksi tarjousta, joista Lempäälän kunnanhallitus hyväksyi korkeamman.

Kiinteistöllä sijaitsee huonokuntoinen tyhjillään oleva, 1950-luvulla rakennettu puolitoistakerroksinen asuinrakennus. Määräalan pinta-ala on runsaat 1 200 neliömetriä.

Asuinrakennuksen pinta-ala on yhteensä 292 neliömetriä. Omakotitaloon on myöhemmin rakennettu laajennusosa, jonka ostaja sitoutuu kauppakirjan ehtojen mukaan purkamaan. Laajennusosassa saattaa olla asbestia, jolloin purkutyö täytyy tehdä asbestipurkuna. Ostaja on ilmoittanut remontoivansa talon alkuperäisen osan

Kyseisen talon on aikoinaan omistanut Lempäälän kunnan eläinlääkäri Antero Saarenheimo. Viimeksi rakennuksessa on toiminut päiväkoti. Vuonna 2015 sinne suunniteltiin siirrettäväksi Sininauhasäätiön päiväkeskus- ja tukiasuntotoiminnot, jotka jäivät ilman tiloja uuden hammashoitolan aloitettua toimintansa Himminpolulla. Hanke kaatui naapureiden vastustukseen. Lempäälässä Nauha ry ylläpitää nykyisin tukiasuntoja neljälle henkilölle sekä päiväkeskustoimintaa ns. Sinisessä talossa, osoitteessa Tampereentie 1.