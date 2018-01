Lempäälän lukion oppilaat antavat panoksensa yritysten ja muiden organisaatioiden arjen haasteisiin auttamalla ratkaisemaan käytännön tilanteita sekä arvioimalla palveluita käyttäjän näkökulmasta.

Lempääläläinen ”Vaihtovirta”-hanke sai alkunsa lukiolaisten kiitollisuudesta paikallisia yrittäjiä kohtaan, jotka ovat antaneet oman tukensa nuorille kannustamalla heitä yrittäjyyteen. Toimintamallia alettiin kuitenkin suunnitella koko yhteisön hyväksi. Yhteistyössä ovat mukana paikallisten yritysten lisäksi yhdistyksiä sekä kunta ja seurakunta.

– Lähdimme miettimään, mitä me nuorten kanssa voisimme tehdä yritysten ja muiden yhteisön jäsenten hyväksi. Keksittiin, että nuoret voisivat omalta osaltaan auttaa kehittämään eri organisaatioiden toimintaa. Nuoret katsovat asioita varmasti ihan uudesta näkökulmasta ja voivat auttaa kyseenalaistamaan jotain sellaista, mitä asian parissa päivittäin työskennellessä ei ehkä tule ajatelleeksi, hehkuttaa hanketta lukiolla koordinoiva opettaja Jarmo Lehtinen.

– Hanke antaa nuorille uusia kokemuksia ja pintaraapaisua työelämästä. Teemaviikkohanke on nuorille mahdollisuus päästä verkostoitumaan yrityksiin. Teemaviikko kehittää ongelman löytämistä ja löydetyn ongelman ratkaisutaitoa. Lähdin hankkeeseen mukaan, koska se on jotain uutta ja erilaista. Samalla pääsee myös tutustumaan paikallisiin yrittäjiin ja päättäjiin. Hienointa on kuitenkin, että pääsee vaikuttamaan ja tekemään asioita, kiteyttää hankkeen hyötyjä yhtenä ohjaavista opiskelijoista toimiva Peetu Lipsanen.

– Meillä on mukana yhteensä viisitoista yhteistyöprojektia yrityksistä, yhdistyksistä, seurakunnalta ja kunnalta, vaikka markkinointia ei ole kunnolla ehditty vielä edes aloittaa, Lipsanen iloitsee.

Hankkeen innovointi aloitetaan 6. helmikuuta, kun innovaatiokouluttaja Anssi Tuulenmäki vetää 15 ohjaavalle opiskelijalle ja yhteensä noin 10 ohjaavalle opettajalle ja muille yhteistyökumppaneille koulutuksen, jossa opitaan, kuinka innovaatioiden ja uusien ideoiden syntymistä voidaan tukea. Varsinainen tapahtumaviikko on 5.–11. huhtikuuta, jolloin nuoret jalkautuvat yrityksiin ja muiden yhteistyökumppaneiden avuksi käytännön työn ääreen.