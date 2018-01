Narvassa vietettiin torstaina 24. tammikuuta uuden Tuulikallion lähitorin avajaisia. Entisen Tuulikallion päiväkodin tiloihin avatussa tilassa toimii lähitori joka torstai.

Avajaisiin kokoontui tuvan täydeltä väkeä liukkaasta kelistä huolimatta. Kunnanjohtaja Erkki Paloniemi toi avajaisvieraille kunnan tervehdyksen. Kuulumisten vire oli positiivinen. Tonttikysyntä on piristymään päin, työttömyys on Pirkanmaan toiseksi alhaisinta ja taloudellisestikin Vesilahti pärjää, vaikka tiukkaa on. Erkki Paloniemi kiitteli kunnan aktiivista senioritoimintaa. Erityisesti senioriviikon tapahtuma SenioriGO! on saanut positiivista palautetta ja se on huomioitu myös valtakunnallisesti.

Avajaisisten musisoinnista vastasi Terttu Vesanen. Musiikkia on luvassa myös jatkossa, sillä Tuulikalliolle lahjoitettiin vino pino laulukirjoja musiikkihetkien iloksi.

Vanhusneuvoston puheenjohtaja Riitta Vatanen kertoo, että tila on senioreiden käytössä toistaiseksi. Nyt Tuulikalliota käyttävät kaikille yhteisen lähitorin lisäksi Eläkeläiskerho ja Eläkeliitto.

– Pikku hiljaa laajennetaan, hän toteaa ja kertoo, että tiloihin on tulossa muun muassa digikahvila sekä opastusta tietokoneen ja tabletin käyttöön.

Vesilahden asiakasohjaaja Kirsi Toivonen esitti senioriväelle toiveen, että torstain ohjelma Tuulikalliolla olisi kävijöidensä näköistä. Niinpä ehdotuksia ohjelmaksi saa esittää ja myös omaa ohjelmaa voi järjestää.

Kotihoitopäällikkö Tiia Veko esitteli avajaisvieraille Ikäneuvo-hanketta, jonka puitteissa lähitoreja järjestetään. Hän kertoi, että Vesilahden erityispiirteenä on sinnitellä kotona ilman apua hyvin pitkään.

– Sitten kun tieto avuntarpeesta tulee, on tuen tarve jo suurta ja pian pitää muuttaa palveluasumisen piiriin.

Asiakasohjauksen tavoitteena on, että palveluita osattaisiin kysyä jo lyhytaikaiseen tarpeeseen, esimerkiksi leikkauksen jälkeen. Tiia Veko muistuttaa, että avun tarve ei aina välttämättä ole sosiaali- ja terveyspelvelua, vaan tarve voi olla liikuntapuolen asioille, sosiaaliseen kanssakäymiseen tai kulttuuripalveluille. Kaikki tieto löytyy parhaiten Ikäneuvo-hankkeen palvelevasta puhelimesta. Lisäksi asiakasohjaaja on tavattavissa Tuulikalliolla torstaisin ja Kirkonkylän seniorinurkalla joka toinen torstai. Tapahtumista ilmoitetaan Lempäälän-Vesilahden Sanomien MeNyt-palstalla.