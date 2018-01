Löytyikö maasta avain tai onko polkupyörä seissyt tienristeyksessä jo useamman viikon? Lempäälän poliisiaseman sulkeuduttua Lempäälässä ja Vesilahdessa ollut suuri tarve löytötavaratoimistolle.

Sellainen on nyt perustettu Lempäälän-Vesilahden Työttömät ry:n toimesta. Lauantaina 3. helmikuuta avajaisiaan viettää Lempäälän–Vesilahden löytötavaratoimisto.

Löytötavaratoimisto sijaitsee samassa kiinteistössä Kierrätyspuodin kanssa. Tilassa toimi aiemmin kampaamo.

Terttu Tuovinen Lempäälän-Vesilahden Työttömät ry:stä kertoo, että ajatus löytyötavaratoimistosta virisi, kun he pohtivat, miten yhdistyksen toimintaa voisi laajentaa. Luvat haettiin aluehallintovirastolta ja ne saatiin kuntoon puolessatoista kuukaudessa.

Ennen oman löytötavaratoimiston avautumista Lempäälän ja Vesilahden alueelta löydetyt tavarat piti toimittaa joko Tampereelle tai Valkeakoskelle. Nyt tavaran voi toimittaa omaan löytötavaratoimistoon, jossa kirjataan ylös, mistä tavara on löytynyt ja milloin. Mikäli löytäjä toivoo löytöpalkkiota, otetaan myös hänen tietonsa ylös. Tavaroita säilytetään lukollisessa kaapissa vähintään kolme kuukautta. Etenkin alussa aika voi olla pidempikin.

Oman tavaransa saa lunastettua löytötavaratoimistosta säilytyskuluja vastaan. Säilytyskulut ovat viisi prosenttia tavaran arvosta. Mikäli löytäjä on toivonut löytöpalkkiota, on sen arvo kymmenen prosenttia tavaran arvosta, mutta kuitenkin vähintään neljä euroa. Jos löytäjä ei ole halunnut löytöpalkkiota, ei sitä myöskään tavaran omistajalta peritä. Terttu Tuovinen korostaa kohtuullisuutta hinnoittelussa ja muistuttaa, että Lempäälän-Vesilahden Työttömät ry on voittoa tavoittelematon yhdistys.

Noutamattomat löytötavarat huutokaupataan tai joissain tapauksissa niiden löytäjä voi lunastaa tavaran itselleen.

Löytötavaratoimisto on avoinna arkisin kello 9–16, paitsi keskiviikkoisin, jolloin aukioloaika on 9–18. Varsinaisessa löytötavaratoimiston tilassa ei välttämättä ole jatkuvaa päivystystä, joten piipahdus löytötavara-asioilla on syytä aloittaa Kierrätyspuodin kautta. Löytötavaratoimistolle tulee kuitenkin omat nettisivut, oma puhelinnumero ja sähköpostiosoite.