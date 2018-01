Löytötavaratalo lopettaa, henkilökunta irtisanotaan

Löytötavaratalon joulukuussa alkaneet yt-neuvottelut ovat päättyneet. Kuljussa 1979 aloittanut Löytötavaratalo on lopettamassa liiketoimintansa.

Yrityksen toimipisteet Kuljussa, Nokialla ja Ylöjärvellä suljetaan syksyyn mennessä. Koko henkilökunta, noin 50 henkeä, irtisanotaan.

Toimitusjohtaja Timo Lehtonen kertoo lopettamisen syyksi liiketoiminnan kannattamattomuuden.

− Tässä on yritetty kaikenlaisia kommenverkkejä. Tilanne on kuitenkin se, että vaihtoehtoina voidaan tehdä hallittu alasajo, niin nyt ollaan tekemässä tai jatkaa, jolloin tuloksena on konkurssi tai muuta vastaavaa.

Lehtonen kertoo liikkeiden loppuunmyynnin alkavan heti perjantaina.

− Siinä menee kevät, ehkä kesälle asti, kun liikkeet on saatu tyhjennettyä.

Yritys osti kartanon rakennukset ja maa-alueen 1984. Samalla tontilla toimii yrityksen omistamassa kiinteistössä vuokralla K-Supermarket Kuljun Kartano.

− Heillä on pitkä vuokrasopimus ja heidän toimintansa jatkuu entisellään, Lehtonen sanoo.

Löytötavaratalon kiinteistöille etsitään vuokralaisia. Lehtonen arvioi, että tilat sopisivat parhaiten kaupalliseen käyttöön.

Lähes neljäkymmentä vuotta sitten aloittanut Kuljun ”navettakauppa” tunnettiin ympäri maata ja Lempäälään lähdettiin kaupoille matkojen takaa.

− Tavara oli meillä halpaa ja aukioloajat pitkät, Lehtonen muistelee.

Hänen isänsä Hannu Lehtonen vuokrasi aluksi kartanolta tilat halpakaupalle. Perheellä oli aiemmin ollut pieniä kivijalkamyymälöitä.

Löytötavaratalosta kasvoi menestystarina. Yritys rakensi Kuljuun merkittävästi lisää tilaa ja laajensi toimintaansa myös muualle.

Vielä tämän vuosikymmenen alussa yritys työllisti satakunta henkeä. Kaupan kiristyvä kilpailu ja aukioloaikojen muutokset alkoivat kuitenkin nakertaa kannattavuutta. Lempäälässä lähimmät isot kilpailijat löytyvät muutaman kilometrin päästä Marjamäestä. Lisäksi tuli verkkokauppa.

− Verkkokaupan vaikutus alkaa todenteolla näkyä nyt. Ihmiset tilaavat ulkomailta enemmän ja enemmän tavaraa. On vaikea kilpailla miljardeilla pelaavien kansainvälisten jättien kanssa. Tämä tulee vaikuttamaan suomalaisiin kauppoihin, Timo Lehtonen arvioi.