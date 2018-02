212 hiihtäjää sivakoi luistavalla pakkaskelillä yhteensä yli 4 000 kilometriä

Kilpailukeskuksessa, urheilukentän huoltorakennuksessa ovi käy tiuhaan tahtiin kellon lähestyessä iltakuutta.

On perjantai ja alkamassa on Hakkarin 24 tunnin hiihto, joka järjestetään jo 28. kerran.

Mari Lemmetti ottaa toimistopöydän ääressä ilmoittautumisia ja jakaa osanottajille uusia numeroliivejä.

– Tervetuloa, hän toivottaa sisääntulijoille, joista monet ovat ennestään tuttuja.

– Lähtölistalla on jo monta sellaista, jotka ovat aina ja uskollisesti tapahtumassa mukana.

Sellainen hiihtäjä on juuri ovesta sisään astuva Johanna Närhi.

– Muutimme Lempäälään 2006. Silloin bongattiin tämmöinen hauska tapahtuma ja koottiin kaveriporukka mukaan hiihtämään. Aina on yritetty tehdä parempaa tulosta.

24-hiihtoon kaveruksia vetää tapahtuman tunnelma.

– Täällä on aina mukava tunnelma. Myös silloin kun tulee yöllä hiihtämään. Tuntuu, että tässä on enemmän ideaa kuin hiihtää påivällä pari tuntia, hän sanoo.

Johanna Närhi kertoo vaatimattomasti hiihtävänsä muuten kuntoilumielessä vain sen verran, että pääsee joukkueeseen mukaan. Välineilläkään hän ei leveile.

– Mies voitelee sukset kerran vuodessa, siinä se.

Kukin hiihtäjä sivakoi vuorollaan 2,2 kilometrin lenkkiä kaksi tuntia.

Johanna Närhen vuoro on varttia vaille kaksi ja kaksi tuntia sivakoituaan hän lähettää ladulle miehensä.

Moninkertainen 24-hiihtäjä Antti Haapamäki sen sijaan toimii rotarien joukkuun avaushiihtäjänä.

– Nyt on hyvä keli. Ajattelin ottaa heti lähdössä kaulaa muihin, hän myhäilee starttipaikalla ja jatkaa.

– Kannatuksen ja kuntoilun merkeissä tässä toki mennään.

Ladulle lähti 24 tunnin aikana kaikenikäisiä hiihtäjiä.

– Mukana on pieniä lapsiakin, jotka hiihtävät osan ajasta. Lapsille kokemus on varmasti hieno ja mieleenpainuva. Toivottavasti mahdollisimman moni haluaa tulla myös ensi vuonna ja muutenkin innostuu hiihdosta, Mari Lemmetti sanoo.

Kysymyksessä ei ole kilpailu, mutta useimmat joukkueet haluavat tehdä kohdallaan parhaan mahdollisen suorituksen.

Hiihtoajoissa on luonnollisesti isoja eroja. Kun joku kiertää perinteisellä tunnissa lenkin pari kertaa, voi kokeneempi luistelija hurauttaa samassa ajassa seitsemän kierrosta.

Lauantaina klo 18 päättyneessä 24 tunnin hiihdossa joukkueita oli tällä kertaa mukana 14 ja niissä hiihtäjiä 212.

– Ennätyksestä jäätiin kauaksi. Joukkueiden määrän ennätys on 28 vuodelta 2006 ja hiihtäjien määrän ennätys 507 niin ikään samalta vuodelta, kertoi tapahtuman järjestävän Lempäälän Kisan kuntojaoston puheenjohtaja Jorma Kunnas.

Viestihiihdossa hiihdettiin 1 861 kierrosta eli kilometreiksi muutettuna 4 094 kilometriä.

– Se on sama matka kuin Hakkarista linnuntietä Siperian Verhojanskin vuorille, Mongolian rajalle, Teheraniin, Libyan pohjoisosiin, Marokkoon ja Grönlannin yli Kanadan Luoteisväylän saaristoon.

Sää suosi hiihtäjiä, sillä pakkasta oli 6–10 astetta ja ilma oli tyyni.

Ladut pysyivät liukkaina lauantaipäivän sumusta huolimatta.

Hiihdon päätyttyä pidettiin lyhyt tulostenjulkistamistilaisuus Viipalekoulun tiloissa.Siinä yhteydessä puhuttiin Urheilukentän 2018–19 rempan mahdollisista vaikutuksista vuoden kuluttua.