Digitalisoidut palvelut tarjoavat nopeaa, helppoa ja turvallista asiointia

Lempääläinen kiinteistönvälittäjä Satu Maijala on siirtänyt kiinteistönvälityksen ja tieisännöinnin palvelut digitaaliaikaan.

− Se on nykyaikaista ja kätevää. Minulla on kaikki kohteet myös mukanani padilla, jolla hoidan asioita.

Maijalalle voi lähettää sähköistä aineistoa salattuna, mihin ohjeet löytyvät hänen yrityksensä Satulandian nettisivulta. Nettisivuilta pääsee myös kätevästi aputoiminimensä SatuLKV:n nettisivuille.

− Pankille ja kaupan osapuolille kauppakirja siirtyy suojatussa yhteydessä, Satu Maijala kertoo.

Asiakas voi omalla ajallaan rauhassa tutustua sähköiseen materiaaliin, mikä sopii hyvin esimerkiksi kiireisille yrittäjille.

− Asiakkaan ei tarvitse postittaa papereita tai minun ei tarvitse vaivata asiakasta, vaan hän saa tutustua aineistoon silloin kun hänelle sopii ja allekirjoittaa sähköisesti tutustuttuaan rauhassa.

Myös kauppoja koskevat materiaalit hän arkistoi digitaaliseen muotoon.

− Olen arkistoinut sähköisesti kauppojen jälkeiset dokumentit. Skannaan aineiston tikulle ja poltan cd:lle. Paperit tuhoan asianmukaisella tavalla. Kun yksin teen, kaikki pysyy näin hyvässä järjestyksessä ja pystyn hoitamaan paljon asioita.

Toimintamalli on aluehallintoviraston hyväksymä ja henkilötietolain mukainen.

Satu Maijala tarjoaa ainoana toimijana Lempäälässä tieisännöitsijän palveluja. Tiekuntia hän palvelee koko Pirkanmaan alueella.

Myös tieisännöinin palvelut on digitalisoitu niin, että jokainen tiekunnan osakas, jolla on vahvistettu yksikkömaksu, pääsee Satulandian nettisivulta katsomaan kaikki kyseistä tiekuntaa koskevat tiedotteet, pöytäkirjat, kokouskutsut ja muut asiakirjat.

Tieisännöitsijä on tien hoitamisen ja hallinnoinnin ammattilainen. Maijala on suorittanut Suomen tieyhdistyksen tieisännöintikoulutuksen.

− Tieisännöinti helpottaa tiekunnan toimintaa. Asiat hoidetaan ammattimaisesti lain edellyttämällä tavalla. Isännöitsijä hoitaa myös tiekunnan tarvitsemat kunnostukset ja hankinnat. Tiekunnalle edullinen lopputulos saadaan kilpailutuksen kautta, Maijala kertoo.

Maijala on perehtynyt myös tulevaan yksityistielakiin, joka tulee muuttamaan tiekuntien toimintaa. Yksityistielain voimaan tuleminen riippuu pitkälti sote- ja maakuntalaeista. Yksityistielaki on tulossa lakiesityksen mukaisesti osittain voimaan 2020 alusta.

Yksityistielain tunteminen on Satu Maijalan mukaan tärkeää myös kiinteistönvälittäjän ammatissa.

− Kun maaseudulla myydään kiinteistöä, hyvä välittäjä osaa kysyä asiakkaalta, millaiset maksut tiekunnalla on ja onko tulossa jotakin hankkeita, jotka saattavat vaikuttaa kiinteistöä koskevaan maksuun.

Jos tiekunta on päättänyt toteuttaa vaikkapa ison perusparannushankkeen, uudelle kiinteistönomistajalle voi olla luvassa ikävä yllätys laskun muodossa.

− Kiinteistönvälittäjän pitää tällaiset asiat huomioida ja niistä kertoa, Satu Maijala painottaa.

Maijalan mukaan hänen eri osaamisalueensa tukevat toisiaan. Kun myyntiin tulee esimerkiksi kuolinpesälle kuuluvaa omaisuutta, on tarkistettava, että perukirja on tehty ja kuka on myytävän omaisuuden oikea omistaja. Satu Maijala on toiminut useissa perunkirjoituksissa uskottuna miehenä ja laatinut perukirjoja hyvin hankalista ja monimutkaisista kuolinpesistä.

Satu Maijala on myynyt useita kiinteistöjä ja huoneistoja Tampereella ja Lempäälässä ja Vesilahdessa. Lisää kiinteistöjä ja tontteja on myös tulossa myyntiin.

− Kun kevättä kohti mennään, kysyntä kasvaa. Omakotitalot ja tontit kiinnostavat ostajia. Lempäälässä ja Tampereella hyväkuntoiset, oikein hinnoitellut yksiöt ja kaksiot tekevät kauppansa. Kun hinta on kohdallaan, tekstit ja kuvat ovat hyvät, kohde voi mennä kaupaksi jopa parissa tunnissa.

Moni hakee huoneistoa myös remontoitavaksi. Taloyhtiössä pitää kuitenkin isommat remontit olla tehtynä. Sijoittajia kiinnostavat erityisesti vuokrattaviksi sopivat kohteet keskustoissa.

Lähes kaikki Maijalalla myynnissä olevat kohteet ovat esittelyssä yksityisnäytöissä, mitä hän pitää yleistä esittelyä parempana vaihtoehtona niin ostajalle kuin myyjälle.

Muutosta on tapahtunut myös esittelypäivissä. Asuntoesittelyt järjestettiin ennen useimmiten sunnuntaisin. Nyt niitä pidetään yhä enemmän viikolla.

− Maailma on muuttunut siihen suuntaan, että ihmiset arvostavat viikonloppujaan. Käyn paljon esittelemässä asuntoja keskellä päivää. Ihmisillä on vapaata, he ovat iltavuorossa tai heillä on muuten mahdollisuus lähteä katsomaan kohdetta päivällä.

Kiinteistövälittäjälle käyvät kaikki päivät. Maijalan mukaan kiinteistövälittäjän ammatti on 24/7 työtä.

SatuLKV:lla on Suomen Kiinteistönvälittäjät Ry:n myöntämä laatusertifikaatti, minkä ansiosta Satu Maijala voi toimia laatuvälittäjänä.

− Laatuvälittäjällä on laadun tae ja laatuvälittäjä vastaa aina arviostaan. Seuraamme myös asiakaspalautetta. Aina kun menen kaupoille, minulla on mukana asiakaspalautelomake.

Maijala on julkinen kaupanvahvistaja, tieisännöitsijä, laillistettu kiinteistönvälittäjä ja laillistettu vuokravälittäjä. Hän on toiminut yrittäjänä 2000 alkaen.

− Tehtävät tukevat toisiaan ja myös sitä kautta minulla on laaja asiantuntemus, mistä asiakkaani hyötyvät.