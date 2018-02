Vesilahden sivistysjohtaja on muun muassa alppihiihdon opettaja, rehtori ja yhtenäiskoulun kannattaja

Vesilahden sivistysjohtaja Mika Seppänen saapuu haastatteluun palaverista sivistyslautakunnan puheenjohtajan kanssa. Siihen palaveriin hän on rientänyt kirjaston suunnittelukokouksesta. Uuden kirjaston työmaa alkaa olla loppusuoralla ja sen kalustaminen vaatii huomiota. Sivistyslautakunnan tehtävänä taas on monen muun asian ohella nipistää jostakin säästöjä. Sivistysjohtajan päivät ovat työntäyteisiä.

Pirkkalassa asuva Seppänen valittiin Vesilahden sivistysjohtajaksi kesällä 2017. Sitä ennen hän teki vuonna 2016 kunnassa sivistysjohtajan vuoden pituisen viransijaisuuden. Alun perin Pieksämäeltä lähtöisin oleva Seppänen on koulutukseltaan lastentarhanopettaja, luokanopettaja ja rehtori. Hän on aiemmin työskennellyt rehtorina Pieksämäellä ja Hämeenlinnassa. Yrittäjätaustaakin löytyy, sillä Pieksämäellä toimii jo kolmannessa polvessa hänen perheensä optisen ja kelloalan yritys. Hän on yrityksen toiminnassa mukana, mutta vain taustalla.

– On kunnia olla tällaisessa suvun yrityksessä. Se on tuonut aina myös

näkökulmaa niihin tehtäviin, joissa olen toiminut.

Uusia näkökulmia antoi myös työ kunnanvaltuutettuna. Viime valtuustokaudella Pirkkalan kunnanvaltuustossa ja -hallituksessa istunut Seppänen kertoo, että ymmärrys luottamushenkilöiden työtä kohtaan kasvoi tuolloin paljon.

Vapaa-aikaansa kolmen lapsen isä viettää perheensä kanssa. Myös liikkuminen on mieluista puuhaa ja hänet saattaa tavata lenkkipolulta, golfkentältä tai hiihtoladulta. Alppihiihdon opettajana aiemmin toimineelta Seppäseltä sujuvat niin lumilautailu, telemark kuin laskettelukin. Hän on kouluttautunut kansainväliseksi hiihdonopettajaksi, mikä mahdollistaa opettamisen esimerkiksi Alpeilla.

Vesilahden sivistysjohtajaksi hän haki, koska vastuulliset tehtävät kiinnostivat. Myös Vesilahti kuntana houkutti ja kokemukset vuodelta 2016 olivat positiivisia.

– Oman taustan ja opiskelujen myötä halusin päästä tehtävään, missä pystyy vaikuttamaan oikeasti kunnan hyvinvointiin ja kehttämiseen.

– Paljon hyvää saatiin vuonna 2016 aikaiseksi ja tuntui, että se työ jäi kesken. Nyt oli todella hienoa tulla takaisin ja jatkaa sitä työtä.

Mika Seppäsen mukaan erityisen hyvin tuolloin onnistui yhteistyön rakentaminen eri toimijoiden ja hallintokuntien välillä. Sitä hän on jatkanut edelleen. Hän myös muistuttaa, että tulevaisuuden talouden tasapainottamistoimenpiteistä huolimatta kunnan tulevaisuuden tehtävät on pidettävä kirkkaina.

– Meidän pitää löytää sellaiset rakenteelliset muutokset, joilla on mahdollisimman vähän negatiivisia vaikutuksia. Tavoitteena on, että palvelut pysyvät laadukkaina ja hyvinvointi pysyy edelleen korkealla tasolla, Seppänen sanoo ja muistuttaa Vesilahden olleen viime vuosina kärkipäässä monissa hyvinvointia mittaavissa kyselyissä.

Seppäsen työnkuva Vesilahden sivistysjohtajana on laaja. Sivistyksen toimialajohtajana hänen vastuualueenaan ovat

varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus sekä Pirkan opisto. Lisäksi hän vastaa vapaa-aikapalveluista, jonka alla ovat

kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi.

Syksyllä 2016 kirjastonjohtajan vakanssin loppumisen myötä pohdittiin, ostetaanko palvelut muualta vai pyritäänkö pitämään kirjaston johtaminen ja kehittäminen omassa kunnassa. Tuolloin tehtiin kokeilu, jossa sivistysjohtaja toimi myös kirjaston johtajana.

– Siitä tuli silloin hyvät kokemukset, niin päätimme sen ratkaisun tehdä. Ja nyt jos katsotaan mikä on se tulevaisuuden kirjasto ja tulevaisuuden kunnan tehtävät, niin kyllä se on selkeästi ennaltaehkäisevien palveluiden ja hyvinvointipalveluiden tarjoaminen. Näen, että sivistysjohtajan tehtävä on hyvinvoinnin johtaminen, Mika Seppänen toteaa ja jatkaa, että kaikki sivistysjohtajan vastuualueet kulkevat käsi kädessä.

Lisäksi Seppänen on Vesilahden kunnan LAPE-työryhmän koordinaattori. LAPE tarkoittaa lapsi- ja perhepalveluiden

muutosohjelmaa. Työryhmässä ovat mukana seurakunta, Mannerheimin lastensuojeluliitto ja eri hallintokuntien edustajia.

– Se on nyt tärkeää työtä. Siinä me ratkaisemme millaisia ennaltaehkäiseviä ja matalan kynnyksen palveluita meidän kunnassa jatkossa pystytään toteuttamaan. Jos maakuntamalli tulee sellaisenaan ja osa palveluista siirtyy maakuntaan, on tärkeää, että meillä on palveluprosessit valmiiksi rakennettuina.

Mika Seppänen kertoo, että uutta kirjastoa on pohdittu juuri LAPE-hankkeen kautta. Kirjastolla voi kokoontua esimerkiksi erilaisia tukiryhmiä ja siellä on tarjolla asiantuntijapalveluita ja luentoja.

– Ympäristö mahdollistaa erilaiset kohtaamiset ja yhteistyön. Kirjaston perinteinen rooli on muuttunut ja itse pidän sitä hyvänä muutoksena, koska samasta rakennuksesta pystyy saamaan eri palveluita. Nykyajan kirjasto ei ole pelkästään sitä kirjan lainaamista vaan on yhä enenevissä määrin oleskelupaikka ja elinikäisen oppimisen keskus.

Mika Seppänen kertoo, että Vesilahden lapsille ja nuorille ollaan nyt rakentamassa kulttuurirappusia. Eri ikäryhmille rakennetuissa paketeissa yhdistyvät esimerkiksi eri oppiaineet teemaksi sekä vierailukohde ja kädentaidot, jotka ammentavat Vesilahden omasta kulttuurihistoriasta ja perinteistä. Vastaavanlaiset rappuset rakennetaan kirjaston toimintaan koskien koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa tehtävää yhteistyötä.

Vesilahdessa tehtiin keväällä 2017 yhtenäiskouluselvitys. Selvitys puoltaa yhtenäiskoulua, mutta sen toteuttaminen siirrettiin tulevaisuuteen. Mika Seppänen on yhtenäiskoulun kannattaja.

– Siinä on paljon hyvää. Yhtenäiskoulussa tehdään yhteiset suunnitelmat ja on yhteinen henkilökunta, yhteiset tilat ja yhteinen johtaminen ja yhteisesti rakennettu toimintakulttuuri. Säästöjä se ei varmaan ihan hirveästi tuo, mutta toimintakulttuuri on siinä se keskeinen muutos.

Yhtenäiskoulun toteuttamisen ajankohdasta Seppänen toteaa, että ennen sitä luodaan yhteistä toimintakulttuuria pikku hiljaa. Toimijoiden vaihduttua muun muassa uuden valtuustokauden myötä on yhtenäiskoulusuunnitelmat otettava uudelleen käsittelyyn ajan kanssa.

Kunnassa on parhaillaan menossa tai vireillä monenlaisia hankkeita. Eräs niistä on hanke kieltenopetuksen varhentamiseksi. Hankkeen puitteissa päiväkodin lapsiryhmät ja 0-2 -luokkalaiset saavat kielisuihkutusta muun muassa ranskasta, saksasta, venäjästä, ruotsista ja englannista. Jatkona sille Mika Seppänen väläyttää mahdollisuutta aloittaa englanninkielen opiskelu jo alkuopetuksessa.

– Se ei olisi pelkkää maistelua vaan selkeää opetusta. Nyt kun haemme hankerahaa tämä on yksi harkinnan paikka, että lähdemmekö pilotoimaan englannin kielen varhentamista. Itse näen, että siitä olisi paljon hyötyä.