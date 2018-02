Tuottajat: Peurakannan tiheysmittariksi liikennevahinkojen määrä

Maataloustuottajat haluavat lisätä valkohäntäpeuran metsästystä Vesilahdessa huomattavasti. Tuottajien mukaan ylisuuren peurakannan aiheuttamat vahingot maa-ja metsätaloudelle, liikenneturvallisuudelle, pihoille ja puutarhoille ovat nousseet kestämättömälle tasolle.

Valkohäntäpeurat ovat Vesilahdessa tottuneet ihmisiin ja kulkevat pihoilla ja pelloilla laumoittain. Ne pilaavat istutuksia, rikkovat aitauksia ja rehupaaleja sekä verottavat puutarhojen satoa ja sotkevat nurmikkoja.

MTK-Vesilahti ehdotti Vesilahdessa keskiviikkona vierailleelle maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle, että peurakannan mittarina käytettäisiin liikennevahinkojen määrää.

Vesilahdessä sattuu laskennallisesti joka toinen päivä liikennevahinko, kun siedettävä taso olisi 50 vahinkoa vuodessa.

Jos siedettävälle tasolle ei parin metsästyskauden aikana päästää, tulee tuottajien mukaan aloittaa keskustelu jahtikauden pidentämisestä tai vapaasta metsästysoikeudesta.

Vesilahden kunta on nyt lyhyen ajan sisällä toimittanu jo kahdelle ministerille kirjelmän, jossa esitetään Maantie 301:n uusimista vielä korjaamattomalta Keihola-Kilpala -osuudelta.

Kunta toivoo, että runsaan kahden miljoonan euron hanke voitaisiin käynnistää vielä tämän vuoden kuluessa.

– Sitä on vuosikausia yritetty saada mukaan valtion rahoitusohjelmaan. Kysymyksessä on seututie, joka palvelee myös muita kuin vesilahtelaisia, sanoi kunnanjohtaja Erkki Paloniemi.

Vesilahden kunta on osaltaan sitoutunut hankkeen rahoitukseen. Kunta lupaa maksaa kustannuksista viidenneksen maksukaton ollessa 360 000 euroa.

Kunta antoi esityksen hiljattain Vesilahdessa piipahtaneelle liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille ja nyt sen sai maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Leppä totesi tienparannus- ja rakennustarpeita olevan paljon, ja siksi hallitus tarvisee liikennerahoitukseen uuden mallia.

– Bernerin esittämä malli oli hyvä ja se oli tarkoitettu keskustelun pohjaksi, mutta se torpattiin. Nyt parlamentaarinen työryhmä on yrittänyt etsiä ratkaisua. Sipilä on todennut, että jos esitystä ei ala syntyä, hallitus ottaa asian hoitaakseen. Ei enää mitään poliittista jarruttelua vaan sitten se tehdään, Leppä kertoi.

Kunta teki myös valtakunnan tason esityksen. Vesilahden kunta ehdottaa, että Sipilän hallitus ottaa työllisyysasteen nostamisen ohella loppukautensa keskeiseksi tavoitteeksi Suomen valokuituistamisen.

Vesilahden kunnan alueelle valmistui viime syksynä kattava valokuitusuunnitelma. Rahoituksen riittämättömyys estää kuitenkin kuituhankkeiden rakentamisen.

– Yksityisiä operaattoreita on vaikea saada markkinaehtoisesti mukaan ja kunnan resurssit eivät yksin riitä palvelun toteuttamiseen, totesi kunnanjohtaja Erkki Paloniemi.

Vesilahdessa on lähdetty siitä, että valokuituliittymän hinta olisi suuruusluokkaa

1 500–2 000 euroa kiinteistöltä, minkä lisäksi kunta osallistuu verkon investointikustannuksiin.

Kokonaissumma on kuitenkin niin suuri, ettei kunta kykene toteuttamaan kaivattuja yhteyksiä.

– Toivomme, että te voisitte myötävaikuttaa siihen, että tuleviin budjetteihin varataan nykyistä huomattavasti enemmän euroja valokuituverkostojen rakentamiseen, Paloniemi sanoi.

Kuituyhteydet mahdollistavat myös harvaan asutuilla seuduilla elämisen ja yrittämisen.

Jos Suomi aiotaan pitää asuttuna, edellyttää se Suomen valtiolta Ruotsin esimerkin mukaista runsasta lisäpanostusta elintärkeään valokuituun, esityksessä todetaan.

Paloniemi sanoi myös, että kuituyhteys on keskeinen asia, kun tavoitteena on tarjota sotepalveluja asukkaiden koteihin.

Ministeri kertoi omia kokemuksiaan kuituyhteydestä, jollainen hänen kotikulmilleen Pertunmaalle vedettiin kuutisen vuotta sitten.

– Meille tuli valokuitu pilottina joka pirttiin. Onhan se ihan eri värkki kuin mitkään mokkulat. Valokuidun puute on este kunnan palvelujen kehittämiselle, Leppä totesi.

Vesilahden kunnanhallituksen puheenjohta Pertti Uusi-Erkkilä ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Mervi Lumia antoivat ministerivieraalle lahjaksi Laukko-aiheisia kirjoja.

– Keittökirjasta löytyy vinkkejä peuranlihan valmistamseen, Lumia kertoi.

Kävi selväksi, että Laukko on ennestään hyvin tuttu paikka hevosmies Lepälle, joka kertoi vierailleensa siellä moneen otteeseen.

– Minulla on ollut Choctaw Braven jälkeläisiä ja ne ovat olleet parhaita hevosia, mitä olen omistanut.

Ministerin ilta jatkui peuranmetsästyksellä. Narvan metsästysseuran puheenjohtaja Ari Arvela tarkasti Lepän luvat, minkä jälkeen miehet siirtyivät maastoon.

Saalista ei tällä kertaa osunut tähtäimeen, mutta ministeri Leppä oli metsästyskokemukseen erittäin tyytyväinen.