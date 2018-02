Lempeä Otto-possu auttaa, jos toista pelottaa

Kun Katri Hakolan minipossulaumaan tuli uusi jäsen, kaksi vanhoista possuista katsoi tulokasta kieroon. Se oli arka ja pelokas, eivätkä muut tahtoneet hyväksyä sitä. Kolmas vanhoista possuista käyttäytyi kuitenkin eri tavalla. Se lähestyi tulokasta ystävällisesti, kävi sen viereen makaamaan ja otti kaverikseen.

Tapaus kuvaa hyvin Otto-possun luonnetta.

– Se on ystävällinen, rauhallinen ja suvaitsevainen. Se tulee kaikkien kanssa toimeen, ja sillä on älytön määrä empatiakykyä. Jos joku jää kiistoissa alakynteen, Otto lähtee rauhallisin elkein sovittelemaan ja rauhoittamaan muita, Hakola kertoo.

Tässä kohtaa epäileville lukijoille on vakuutettava, että kyse ei ole mielikuvituksesta. Auttamishalu ja empatiakyky ovat eläinmaailmassa aivan tieteellisesti todistettuja ilmiöitä. Koska siat ovat älykkäitä ja sosiaalisia otuksia, niiden tunne-elämä on varsin rikas.

Otto on nyt puolitoistavuotias eli aivan nuori vielä. Se painaa viitisenkymmentä kiloa ja kasvaa edelleen. Minipossut eivät siis ole ihan niin minejä kuin moni kuvittelee – jotkut niistä voivat kasvaa lähes satakiloisiksi.

Otolla ja kumppaneilla on Hakolan navetassa oma iso tila, ja lisäksi ne pääsevät ulkoilemaan. Kesäisin ulkoilu maistuu, talvella ei niinkään. Possut nauttivat lämmöstä. Parasta puuhaa Oton mielestä on tonkiminen ja herkkujen etsiminen heinien ja olkien seasta. Myös rapsutus on ihanaa. Kun uni alkaa viedä voiton, Otto ja muut possut rakentavat huolellisesti itselleen

pahnoista pesän.

Hakola kertoo, että minipossuja joudutaan tällä hetkellä sijoittamaan uusiin koteihin valtavat määrät. Ihmiset ottavat possuja perehtymättä kunnolla niiden tarpeisiin ja joutuvat ongelmiin. Esimerkiksi sisätiloissa elävän possun on päästävä ulkoilemaan ja saatava puuhata ja tonkia – muuten se pistää asunnon remonttiin.

Ehdotuksia Paikallisiksi eläimiksi voi lähettää osoitteeseen tua.onnela@onnelanelaimet.fi.

TEKSTI: Tua Onnela

KUVAT: Tua Onnela