Lempääläinen Pate Nikulainen voitti supermatkan Super Bowliin

Lempääläisen 44-vuotiaan Pate Nikulaisen unelma Super Bowlin kokemisesta on parhaillaan toteutumassa. Mahdollisuus osallistua yhteen maailman suurimmista ja seuratuimmista urheilutapahtumista aukesi vedonlyöntiyhtiö Betsafen Korkein kerroin -kisasta. Kilpailun voitti se, joka on teki voittavan vedonlyöntilapun suurimmalla kertoimella.

Pate Nikulaisen voittolappu koostui pääosin NHL-kohteista, mutta mukaan mahtui myös yksi NFL-kohde. Kaikki osuivat kunnioitettavalla yhteiskertoimella 349.

– Kyllä oli todella jännittävää seurata kisan kehittymistä. Varsinkin kilpailun viimeiset päivät jännittivät hurjasti, että joku saisi isomman kertoimen kiinni. Kun kisa ratkesi, olo oli hämmentynyt. Voitinko minä oikeasti matkan Super Bowliin, voittaja myhäilee.

Kilpailun palkintoon sisältyivät lennot ja majoitus, Super Bowl -ottelulippun ja lisäksi liput kahteen NBA-otteluun sekä yhteen NHL-otteluun.

Pate Nikulaisen matka jääkylmään Minnesotaan ei sujunut ilman kommelluksia. Hänen koko matkaseurueensa laukut nimittäin jäivät Amsterdamiin.

– Ei se muuten, mutta kaikki lämpimät vaatteet olivat matkalaukussa, ja täällä on 20 astetta pakkasta. Sai hyvän syyn vähän shoppailla Super Bowl -vaatteita, Nikulainen kertoo naurun kera.

Tunnelmaa laukkujen häviäminen tai 20 tunnin matkustaminen ei silti laskenut.

– Tämä on once in a life time -kokemus. Olen seurannut NFL:ää ja haaveillut tästä kauan. Juuri nyt tuntuu todella hyvältä.

Lempäälän miehellä on selkeä suosikki Super Bowlin voittajaksi.

– New England Patriots vie voiton. Heillä on ylivertainen kokemus näistä karkeloista, ja uskon sen kääntävän loppujen lopuksi pelin.

Puheen kääntyessä takaisin vedonlyöntiin antaa Pate Nikulainen kuitenkin vielä pelimiehen vinkin.

– Eagles johtaa puoliajalla, mutta Patriots voittaa matsin!

Teksti: Betsson Group