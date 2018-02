Sääksjärven Loiskeen ykkösdivaria pelaava futsalmiehistö kunnioitti tyylikkäästi noin kuukausi sitten poisnukkunutta seuralegenda Kalevi ”Kallu” Lehtosta. Hakkarissa ennen ottelua pidettiin todella pitkän päivätyön Lokskeen eteen tehneet ja 84-vuotiaanan kuolleen Kallun muistolle hiljainen hetki ja ottelun loiskelaispelaajat pelasivat mustat surunauhat käsivarsissaan.

Erityisen iloisena monitoimimies seurasi ”sieltä jostain” joukkueen ryhdikästä pelaamista, sillä Loiske varmisti sarjapaikkansa nappaamalla makean 4 – 3-voiton Turun TPK:sta. Kun sarjaa on jäljellä, riippuen joukkueesta kolmesta viiteen ottelua, on edelleen matemaattisesti mahdollista, että Loiske vajoaa putoamispaikalle. Käytännössä kymmenen pisteen etumatka on satavarmasti riittävä tae sarjasopimuksen sinetöinnille.

Loiskeella oli koossa iso ja laaja pelaajarosteri, mitä tosiaankaan ei kauden kaikissa otteluissa ole ollut. Niinpä valmentaja Aki Lehtisen loppukauden tehotaktiikkaa eli rohkeaa prässäämistä, Loiske kyksni nouidattamaan Turkua vastaan hyvin. Mikael Sulkko on noussut kauden aikana Loiskeen tärkeimmäksi pelaajaksi, TPK-pelissä Sulkon lapikkaasta syntyi kolme osuaa. Neljännen loiskelaisosuman iski tuore tuttavuus edustusjoukkueessa Niko Innanen.

Loppuhetkillä TPK tuli maalin päähän ja Loiske horjui hetkittäin pahastikin, mutta tällä kertaa taisteluhenki, onni ja molari Ville Mansikkamäen hyvät torjunnat takasivat riemukkaat pisteet.