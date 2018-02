Palataan ajassa neljä vuotta taaksepäin ja Venäjälle Sotshin olympialaisiin. Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue lähti tuolloin viiden renkaan olympiaturnaukseen selkeänä mitalikandidaattina. Pronssisijaa pidettiin satavarmana, ja optimistisimmat puhuivat jopa kirkkaammistakin mitaleista.

–Sotshin viides sija oli koko maajoukkueurani pahin pettymys. Heti seuraavana vuonna aloitimme uuden maajoukkuevalmentajan Pasi Mustosen johdolla uuden olympiaprojektin, jonka päämäärä on huuhtoa edellisten kisojen pettymys ja napata Pyeongchangista mitali, kertaa Suomen naarasleijonajoukkueen kapteenska, lempääläisjuurinen Jenni Hiirikoski.

30-vuotiaalle Jennille olympiaturnaus on jo kolmas, palkintokaapissa on kahdeksan vuoden takainen Vancouverin olympiapronssi. Lisäksi pitkän maajoukkuematkan varrelta MM-mitaleita Hiirikoskelle on kertynyt kuusi kappaletta, kaikki pronssisia. Henkilökohtaisesta CV:stä löytyy lisäksi kymmenkunta valintaa MM-turnausten All Stars -kentällisiin tai parhaaksi puolustajaksi.

Seuratasolla Jenniltä löytyy kokemusta niin Venäjältä kuin Ruotsistakin Suomen pääsarjan lisäksi. Juuri nyt Hiirikoski pelaa yhtä hienoimmista ajanjaksoistaan, sillä pohjois-Ruotsin Luulajassa naisjääkiekkoilijatkin ovat ammattilaisia.

–Luulajassa saan keskittyä vain pelaamiseen ja harjoitteluun. Suomessahan moinen ei naisjääkiekossa onnistu, kiittää Hiirikoski nykyistä työnantajaansa.

Naisjääkiekon seuraajille tuli katastrofiuutinen, kun Hiirikoski loukkaantui tammikuun alussa törmäyksessä tuomarin kanssa. Hässäkässä Hiirikoski kaatui ja löi päänsä jäähän, mistä seurasi hetkellinen ”tähtien näkyminen”.

–Nyt on kaikki kunnossa, matka kohti Koreaa jatkuu, olen huipputikissä, tiedottaa Hiirikoski helpottavan uutisen.

Jenni Hiirikosken jääkiekkoura alkoi, kuten niin monella naispelaajalla, poikien joukkueessa. Uraa Lempäälän Kisan poikajunnuissa kesti C-nuoriin saakka, siinä sivussa hän viskeli keihästä ikäluokkansa maan kärjen mittoihin saakka. Naisten pääsarjaan eli Tampereen Ilvekseen Jenni meni pelaamaan kaudelle 2001 – 2002 vain 14-vuotiaana. Maajoukkuedebyyttinsä hän teki keväällä 2004 17-vuotiaana.

–Matka on ollut pitkä ja se on sisältänyt monenmoista tunnelmaa. Nyt on käsillä yksi uran tähän hetkisistä huippuhetkistä, meillä on koossa yksi kaikkien aikojen parhaista naismaajoukkueista. Haastaamme jokaisen vastustajan olympiaturnauksessa, mitä vaan saattaa tapahtua, lataa Hiirikoski uskoa, että lajin valtiasmaat Kanada ja USA:kin ovat lyötävissä, kuten naisleijonat ovat muutamaan kertaan jo tehneetkin viime kausien aikana.

Jennin juuret ovat tanakasti Lempäälän mullassa, missä hänen vanhempansa, muu suku ja lapsuuden ystävänsä edelleen asustavat. Hiirikoski seurasi eritoten miesten maajoukkueen valintoja suurella mielenkiinnolla.

–Aika huikea juttu, että toinenkin LeKi-kasvatti eli Anttilan Marko on mukana Etelä-Koreassa. Aikamoinen lempääläisedustus muutenkin on kisasakissa, viittaa Jenni Lempäälän Kisaa edustavaan hiihtäjä Aino-Kaisa Saariseen ja miesten lätkämaajoukkueen apuvalmentajaan Kimmo Vähä-Ruoholaan, jonka pelaajaura alkoi myös Kisan juniorijoukkueessa.

–Pyeongchangista tullaan kotiin mitalin kanssa, minkä värisen, sen turnaus näyttää, lupaa naismaajoukkueen eittämätön tähtipelaaja Jenni Hiirkoski.