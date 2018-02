Valtuustoaloite kasvisruoan tarjoamisesta kaikissa Lempäälän kouluissa

Lempäälän kunnanvaltuustossa tehtiin valtuustoaloite kasvisruokavaihtoehdon tarjoamisesta kaikissa kouluissa. Aloitteen esitteli vihreiden Tiina Wesslin.

− Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kouluruokasuosituksen mukaan kouluissa tulisi olla päivittäin tarjolla kaksi lounasvaihtoehtoa, joista toinen on kasvisruoka. Lempäälän kouluista päivittäinen vapaavalintainen kasvisruoka on kuitenkin tarjolla vakituisesti ainoastaan Lempäälän lukion oppilaille Virta-kampuksen ruokalassa, Wesslin kertoi.

Kasvislounaan proteiinisisältö varmistetaan suosituksen mukaan palkokasveilla, muilla kasviproteiinin lähteillä, maitovalmisteilla tai kananmunalla.

− Kasvisruokavaihtoehdon tarjoamista vastustetaan usein vetoamalla lisäkustannuksiin. Kuitenkin Vantaalla on koko maan matalimmat kouluruokakustannukset, 1,67 euroa oppilasta kohden päivässä, vaikka siellä on päivittäin tarjolla vapaasti valittava kasvisruokavaihtoehto ja lisäksi kerran viikossa kasvisruokapäivä, jolloin on tarjolla kahta eri kasvisruokaa.

Wesslin painotti, että kasvisruokavaihtoehdossa kyse on nimenomaan vaihtoehdosta.

− Ketään ei siis pakotettaisi kasvissyöjäksi, vaan kasvisruoka tuotaisiin vapaasti valittavaksi vaihtoehdoksi liharuuan rinnalle. Uudistuksen myötä saataisiin myös yhä kasvava kasvisruokavaliota noudattavien oppilaiden joukko päivittäin kouluruokailun piiriin. Se, että mahdollisimman moni oppilas osallistuu kouluruokailuun, on yksi kouluruokasuosituksen päätavoitteista.

Aloitteen allekirjoitti kaikkiaan 24 valtuutettua.