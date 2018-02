Lempäälän Kelhossa varttuneen jääkiekkoilija Marko Anttilan urheilu-uraan mahtuu muutamia suorastaan hiuksia nostattavan yllättäviä tapahtumia. Ensimmäinen niistä tapahtui juhannuksen aikaan vuonna 2004, kun NHL-seura Chicago Blackhawks varasi jääkiekkoväen täydellisesti yllättäen Anttilan. Kyse oli historiallisesta tapahtumasta, sillä tätä edeltävän kauden Anttila oli pelannut maan neljänneksi korkeimmalla sarjatasolla eli kakkosdivarissa Lempäälän Kisan joukkueessa.

Ura NHL:ssä ei koskaan urjennut, eikä taida enää 32-vuotiaalle pelimiehelle urjetakaan. Mutta muita isoja ja upeita virstanpylväitä löytyy kiekkokaukaloiden miltei pisimmän (203cm) pelaajan uraputkesta: Suomen pääsarjassa pelejä Ilveksessä ja TPS:ssä 454 kappaletta, Ruotsin pääsarjassa Örebrossa 125 ottelua, Venäjän KHL-sarjassa pelejä Metallurg Novokuznetskissa ja nyt Jokereissa yhteensä 122 kappaletta ja sokerina pohjalla Suomen maajoukkueessa otteluita Anttilan vyöllä on 55, joista osa tuli kevään 2013 Ruotsin MM-kisoissa.

Suurin jääkiekkounelma Anttilalle kuitenkin toteutuu nyt, kun hänet valittiin Suomen olympiajoukkueeseen Pyeongchangin kisoihin.

– Olympialaiset ovat urheilussa suurinta. En uhrannut olympiajoukkueeseen pääsylle puolikastakaan ajatusta ennen kuin tuli tieto, että NHL-pelaajat eivät osallistu kisoihin. Suomenkin joukkue olisi ”änäri”-miesten ollessa mukana rakentunut liki sataprosenttisesti heihin.

– Kun lopullinen varmuus tuli, etteivät NHL-pelaajat ole mukana, tuli olympialaisiin pääsystä itselleni selkeä tavoite. Syksyn maajoukkueturnaukset ja pelit Jokereissa ovat sujuneet hyvin, joten aika luottavaisesti odotin päävalmentaja Lauri Marjamäen valintoja, kertaili fiiliksiään puhelimen välityksellä keski-Venäjän Ufan kaupungista tavoitettu Anttila.

Anttilan vahvuudet pelaajana ovat eritoten hyvässä alivoimapelaamisessa sekä vahvana taklaajana vastustajan pelin häirinnässä. Mutta maalintekokin mieheltä sujuu, jokaisella ammattilaiskaudellaan maaleja on syntynyt varsin mukavasti, parhaalla Liigakaudella TPS:n nutussa peräti 17 kappaletta. Anttila on kuluvallakin kaudella ihastuttanut jääkiekkoyleisöä hirmuisilla lämäreillään, joilla on syntynyt useampi komea osuma.

– Uskoisin roolini Korean kisoissa olevan nelosketjussa repimässä ja raastamassa vastustajia. Myös alivoimavastuuta lienee luvassa, mutta ei varmastikaan valmennusjohto tykkää pahaa, jos käy iskemässä muutamia maalejakin, pohti Anttila rooliaan omaan rauhalliseen tyyliinsä.

Kun pelaa mittasuhteiltaan valtavassa KHL-sarjassa, ei aikaero tai kulttuurierokaan Etelä-Koreaan hätkäytä.

– Venäjää kiertäessä tottuu kaikkeen. Aikaero-asiat ratkaisemme niin, että pidämme kehon koko ajan Suomen ajassa riippumatta siitä, missä päin itää tai Aasiaa reissaamme. Esimerkiksi Kiinassa pelasimme paikallista aikaa illalla, mutta itse olimme pelin aikana aamuajassa.

Anttila seuraa tarkasti Lempäälän asioita, muun muassa LeKin Mestis-pelejä ja loma-aikoina sekä kesäisin miehen ja hänen puolisonsa nokat kääntyvät kohti Lempäälän seutuja.

– Kun kuulen sanan koti, tulee mieleen aina Lempäälä. Vanhemmat, sukulaiset ja kaverit asuvat edelleen siellä. Kesät vietämme vaimon kanssa mökillä ja kesätreenejä teen Hakkarissa sekä Liikuntaparkin salilla.

– Lempäälä saa taatusti paljon mainetta olympialaisten aikana, kun Aikku Saarinen ja Jenni Hiirikoski ovat itseni lisäksi mukana kisajoukkueessa. Itse asiassa on aika hienon huikea juttu, että LeKi-juurisia pelaajia on sekä miesten että naisten joukkueissa, tuumaili jääkiekkomies Marko Anttila, joka ihan ylpeänä on kantanut Lempäälä-teemaisia lempinimiä koko uransa ajan. Anttilaahan tituleerataan usein joko ”Lempäälän Lemieuxiksi” tai ”Lempäälän jätiksi”.