Nappulahiihdot hiihdetään Hakkarissa 41. kerran

Laskiaissunnuntain aamupäivästä 11. helmikuuta – heti Etelä-Korean Pyeongchangin talviolympialaisten vanavedessä – on Hakkarissa Lempäälässä vuorossa pienen väen liikunnallinen rieha. Perinteiset Nappulahiihdot hiihdetään turvallisesti Hakkarin urheilukentän laduilla, nyt jo 41. kerran.

Perinteisellä tyylillä hiihdettävät kilpamatkat ovat 3–4-vuotiaille noin 200, 5–6-vuotilalle 400 ja 7–8-vuotiaille 550 metriä. Tytöt ja pojat kisaavat omissa sarjoissaan. Kilpailuun ei ole etukäteen ilmoittautumista, vaan lähdöt tapahtuvat lentävin lähdöin heti paikan päälle tehdyn ilmoittautumisen jälkeen.

Kaikille osallistujille annetaan maalissa mitali, kunniakirja ja kuumaa mehua. Tapahtuman oheistoimintoina on ongintaa ja poniratsastusta. Myynnissä on makkaraa, vohvelia ja pullakahvia. Menossa mukana on Sportia-Matti, joka auttaa suksien voitelussa. Antero Korhosella on myynnissä Lempäälän Kisa sata vuotta suksilla -teosta.

Tapahtuma on lionsklubi Lempäälä/Kanavan järjestämä. Viime vuosina hiihdot ovat keränneet noin 300 hiihtäjää.