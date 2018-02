Lempäälän Eläkkeensaajat ry:n kädentaidon kerhossa tehdään monenlaista käsityötä ja askartelua. Viime vuonna siellä on tehty mm. perinnelapasia, joulutonttuja, askarreltu kortteja sekä lahjakasseja.

Kerhon vetäjällä Sinikka Johanssonilla on aina uusia aiheita ahkerille käsille. Joskus on tehty keskosille pipoja, viime vuonna kerholaiset virkkasivat turvalonkeroita, koska Johansson oli huomannut Yle TV:ssä ohjelman turvalonkeroista, joita tarvitaan keskoslapsille.

Pienillä vauvoilla on vaistomainen tarve tarttua johonkin. Myös keskoskaapissa hoidettavilla pienillä potilailla on tarttumisen tarve. Ikävä kyllä se täyttyy usein tarttumalla hoitolaitteisiin, jotka voivat lähteä irti. Pienten sormien ulottuvilla on keskoskaapissa lähinnä erilaisia seurantalaitteiden piuhoja ja hoitoletkuja. Vauvat eivät vielä ymmärrä, että niitä ei saa nyppiä. He vain tarttuvat vaistomaisesti johonkin. Jotta keskoskaapin hoitoletkut saisivat olla rauhassa, tarvitsevat pienet sormet muuta kosketeltavaa.

Turvalonkerot tai mustekalat, niin kuin niitä myös kutsutaan, kehitti aikoinaan oman lapsensa tarpeeseen Annika Pakkanen, jolle lapsen omahoitaja oli vinkannut tanskalaisesta ideasta. Hän oli nähnyt sellaisen keskoskaapissa Kööpenhaminassa. Virkkausohjetta mustekaloille ei löytynyt, joten Pakkanen laati sellaisen itse.

Nyt mustekalat ovat lähteneet leviämään laajemmalle Suomeen. Pakkanen on perustanut Facebookiin käsityöryhmän ”Turvalonkeroita keskosille”, ja ryhmään on liittynyt jo yli 400 jäsentä. Sivuilta löytyy virkkausohje, sillä turvalonkeroita tarvitaan jatkuvasti uusia.