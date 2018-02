Raamatussa mainitaan paljon henkilöitä nimeltä. Heprean kielessä nimillä on aina jokin merkitys. Yksi näistä nimeltä mainituista Raamatun henkilöistä on Simeon. Hänen roolinsa Raamatun kertomuksessa on olla mies, joka näkee Jeesus-vauvan.

Nimi Simeon tarkoittaa suomeksi ”Hän on kuullut.” Temppeliin Pyhän Hengen johdatuksessa tulleen Simeonin lisäksi Luukas mainitsee todistuksessaan toisen saman nimisen miehen, tosin tällä kertaa muodossa Simon. Simon on kyreneläinen satunnainen ohikulkija, jonka evankeliumit kertovat päätyneen kuin sattumalta kantamaan Jeesuksen ristiä Golgatalle. (Luuk. 23:26)

Sekä Simeon että kyreneläinen Simon vaikuttavat Raamatun kertomuksissa varsin toissijaisilta henkilöiltä. Miksi evankelistat ylipäänsä päätyivät mainitsemaan tuon temppeliin tulleen juutalaisen miehen ja tuon satunnaisen nykyisestä Libyasta kotoisin olevan ohikulkijan?

Jeesus on evankeliumi kaikille kansoille ja kaikille sukupolville. Usko Jeesukseen pelastaa, riippumatta mihin kansaan tai mihin sukupolveen kuulumme. Jopa ennen Jeesusta eläneet ihmiset voivat pelastua, koska Jeesus sovitti myös heidän syntinsä. Samoin on meidän pakanakansoihin kuuluvien laita.

Jotta voi uskoa, täytyy kuulla. Siksi Jumala kutsuu meitä lähtemään Simeonin ja Simon Kyreneläisen tavoin Jeesuksen luota takaisin kotiin, työpaikalle ja omaan yhteisöömme. Teoin, ja joskus myös sanoin, hän kutsuu kertomaan siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Arkemme keskelle tuo turvan tieto siitä, että kun aika on, saamme rauhassa lähteä Isän luo.

Matti Hernesaho