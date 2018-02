Aikamatkalla tavaranäyttelyssä

Eero Lehtisen nostalginen näyttely avautuu entistäkin laajempana Ideaparkin kakkoskerroksessa

Vanhoja radioita, kuvaputkitelevisioita, tupakka-askeja, joiden kannen merkkejä aniharva on nähnyt. Tuhansia tavararoita, jotka vanhemmalle väelle ovat tuttuja vuosien ja vuosikymmenten takaa.

Nuorille ne ovat uteliaisuuden kohde ja ihmettelyn aihe niin kuin vaikkapa laite, joka yhdistää puhelin, radion ja wc-paperirullan.

Ideaparkin katutasolla ollut Eero Lehtisen tavaranäyttely aukeaa kakkoskerroksessa entistäkin laajempana. Näyttelyn saama suosio kirvoitti Lehtisen vielä kerran kokoamaan tavarat esittelyyn.

− Sain alakerran näyttelystä hirveän paljon muisteluja. Yksikin kävi kertoia, että hän oli seitsemänvuotias, kun kirjoitin hänelle kortin Joensuun Kansallis-Osake-Pankissa. Nyt hän on 32 ja hänellä on kolme lasta. Sattumalta hän löysi näyttelyn Ideaparkissa.

Näyttelyssä on esillä myös Lehtiselle henkilökohtaisesti tärkeitä esineitä. Yksi niistä on Elektrolux-imuri, jolla hän aloitti 1972 imurimyynnin.

− Minun sydäntäni lähellä ovat KOP ja Merita/Nordea, joista löytyy paljon historiallista materiaalia. Tein pankkien kanssa pitkään yhteistyötä.

Lehtinen arvioi, että esillä on tuhansia esineitä. Näyttelyssä on kuitenkin mukana vain osa hänen kokoelmistaan. Esimerkiksi täytekyniä Lehtisellä on 100 000 ja pankkilippaitakin pari tuhatta.

− Puhelimia on vielä jonkin verran lisää kotona. Vanhaa näyttelyä kävi katsomassa henkilöitä, jotka kertoivat suunnitelleensa hyllyssä olleita Nokian malleja.

Hyllystä voi bongata Irwinin kasettikokoelman. Pian selviää, että Lehtisen kotoa löytyy vielä pari tuhatta kasettia ja saman verran cd-levyjä. Tuhat lp-levyä hän myi juuri Turkuun, kotiin jäi vielä saman verran vinyylejä.

Yleisön lisäksi keräilijät ovat olleet kiinnostuneita Eero Lehtisen kokoelmista.

− Kyselyjä on tullut. Kun näyttely päättyy vuoden parin päästä, kaikkea en enää vie takaisin kotiin. Täytyy myydä pikku hiljaa pois. Säästölippaita olen antanut jo 300 lapselle.

Eero Lehtisen tavaranäyttely löytyy Ideaparkin kakkoskerroksesta osuvasti Oma Säästöpankin ja Nordean välistä, pian aukeavan Zones By Särkänniemi-huvipuiston vierestä.

Näyttelyn avajaiset ovat lauantaina 10. helmikuuta. Tangokuningas Marko Lämsä laulaa Elvistä ja tangoa klo 11 lähtien ja uutisankkurilegenda Urpo Martikainen saapuu avaamaan näyttelyn klo 12.