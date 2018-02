Hyväntuulinen nauru kuuluu Terveysaskeleen tiloissa Tampereentiellä, kun fysioterapeutti Riikka

Törnqvist ja vastaanoton Tuija Salminen asettautuvat valokuvattavaksi. Poseerauskaverina heillä on

vähäpukeinen mies alushoususillaan. Tarkemmin sanottuna mies on julisteessa, jonka alareunassa lukee Tena ja alushousujen sijaan hän on vaippasillaan. Se liittyy Terveysaskeleen uusiin tuuliin.

– Meillä alkaa Tenan kanssa yhteistyö. Myyntiin tulee virtsankarkailuun tarkoitettuja tuotteita naisille ja

miehille. Meiltä saa vaipat, vuodesuojat ja pesulaput ja muut hygienian hoitoon tarvittavat tuotteet,

Riikka Törnqvist kertoo.

– Ihmisten on mukavampi tulla ostamaan intiimit tuotteet meiltä kuin hoitaa niitä kaupan ostoshulinassa. Pyrimme pitämään tuotteiden hinnan edullisena. Meiltä saa myös ohjausta sopivan tuotteen löytämiseksi sekä neuvontaa virtsankarkailuongelman hoidossa.

Riikka Törnqvist on Terveysaskeleen ja Fysioterapia Askeleiden yrittäjä, fysioterapeutti ja lymfaterapeutti. Hänen erikoisalaansa on alaraajafysioterapia.

– Olen erikoistunut jalkojen kiputilojen tutkimiseen ja toimintahäiriöiden hoitoon. Esimerkiksi erilaisiin

nivelrikosta, varpaiden virheasennoista ja jalan kaarien laskeumasta johtuviin jalkojen kiputiloihin. Jotkut perussairaudet, kuten diabetes ja reuma, saattavat myös johtaa jalkavaivoihin. Aina voi sattua ja

tapahtua myös kaikenlaisia tapaturmia. Monelle arkipäivää ovat nilkan nyrjähdykset ja pienet kaatumiset, mutta pahimmillaan kuka tahansa meistä voi jäädä vaikka auton alle. Työtäni on hoitaa näitä alaraajojen ja koko kehon vammoja sekä erilaisten leikkausten jälkitiloja, jotka eivät parane odotetussa aikataulussa. Polvi, lonkka ja selkä kivutkin kuuluvat tähän alaraajafysioterapian kokonaisuuteen.

Tukipohjallisia tarvitseville Terveysaskeleessa on FootCare 3D-skanneri, jolla voi valmistaa yksilöllisiä

tukipohjallisia joka lähtöön.

– Meiltä saa todella pehmeät kipupohjalliset esimerkiksi iäkkäälle ihmiselle, joka ei enää tarvitse enää

liian voimakasta ohjausta. Jos taas jalassa on paljon toiminnallisia ongelmia tai rakenteessa on enemmän tuen tarvetta, niin saamme tehtyä pohjallisia tosi voimakkaistakin materiaaleista. Lisäksi on erikoisjoustavia kerrosmateriaaleja, jotka on tarkoitettu erityisesti urheilijoille.

Pohjalliset voidaan tehdä eri kokoisina. Erikoispieninä ne sopivat vaikka luistimeen tai nappikseen,

leveänä saappaaseen.

– Pystymme tekemään myös kaikki mahdolliset känsäpehmennykset ja ottamaan huomioon kaikki

mahdolliset varpaiden virheasennot, Riikka Törnqvist lupaa.

Fysioterapiapalvelut ja Terveysaskeleen Apupuoti, apuväline- ja tukisukkamyymälä, täydentävät toisiaan

ja muodostavat yhdessä palvelukokonaisuuden. Juuri laajentuneeseen Apupuotiin on tullut tarjolle paljon uusia tuotteita ja fysioterapeuttien ammattitaidolla oikeanlainen apu kohtaa vaativankin avuntarvitsijan.

Apuvälineitä löytyy niin selän rasvaimesta tölkin avaukseen kuin kävelykepeistä isopyöräiseen ostoskärryyn. Apuvälineet ovat arjen hyödykkeitä ja helpottajia sekä liikkumisen tukia. Tällä hetkellä

apuvälinekaupan myydyin tuoteryhmä on tukisukat.

– Tukisukka-sana on vähän hankala. Sitä saa käyttää kuka tahansa eikä se vielä tarkoita, että sukkatuote

olisi terveysongelmia hoitava. Jos jaloissa on laskimovajaatoiminnan oireita eli väsymistä, näkyviä

suonikohjuja tai turvotusta, niin tarvittaisiin jo oikealla tavalla hoitavat sukat. Silloin puhutaan

lääkinnällisistä hoitosukista. Niitä löytyy polvimittaisena, reisimittaisena ja sukkahousuna. Meiltä löytyy

myös erilaisia pukemisen apuvälineitä jos sukkien pukemisessa on hankaluuksia. Puristusluokka riippuu

siitä, mikä on vaiva tai mitä lääkäri on suositellut. Lymfaterapeutti voi mitata vaativaankin jalkojen

tilanteeseen sopivat sukat ja sekä kaikki muut kompressiotuotteet esimerkiksi yläraajan tai vartalon

alueiden turvotuksien hoidoksi.

Riikka Törnqvist muistuttaa, että sukkamittaukseen on hyvä varata erikseen aika ja se suositellaan

tehtäväksi aamulla ennen kymmentä.

Parhaillaan apuvälinekaupalla on alkamassa yhteistyö FinnComfort-nimisen jalkineyrityksen kanssa. FinnComfort on yksi Euroopan myydyimpiä ortopedisiä jalkineita.

– FinnConfort terveysjalkineissa on otettu huomioon erityisesti jalan virheasennot, varpaiden ongelmat

sekä perussairaudet kuten diabetes ja reuma. Valikoimassa on esimerkiksi vaivaisenluukenkiä ja vasaravarvaskenkiä, joissa on stretsh-nahkaa. Mallisto on laaja, kenkiä löytyy aina työ- ja arkikengistä vaelluskenkiin ja erikoisjalkineisiin. Tarvittaessa kengät voidaan valmistaa täysin omilla mitoilla.

– Tosi monella on nykypäivänä ongelmia löytää omalle jalalle sopivat jalkineet. Lestit ovat nykyisin kapeita ja varvasosa hyvin matala. FinnComforteissa nämä asiat on otettu huomioon. Kengissä on myös

irrotettava paksu sisäpohja, joka helpottaa yksilöllisten pohjallisten käyttöä.

Uutena kokonaisuutena Terveysaskel tarjoaa nyt myös äitiys- ja lantionpohjafysioterapiaa.

– Meillä on fysioterapeutti, joka tekee synnytyksen jälkeisiä vatsalihasten ja lantiopohjan ultraäänitutkimuksia. Tutkimuksella voidaan katsoa ovatko vatsalihakset palautuneet vai onko sinne

syntynyt esimerkiksi vatsalihasten erkaumaa.

Vatsalihasten erkauma voi oireilla esimerkiksi selän väsymisenä tai vatsan tai lantion alueen kipuiluna.

Vatsalihasten erkauma voi tulla vatsakkaille henkilöille. Ultraäänitutkimuksessa saadaan tarkka tieto siitä, miten lihakset aktivoituvat.

– Fysioterapeutti katsoo vatsalihasten toiminnallisuutta. Ultraäänitutkimuksella voidaan tarkistaa, menevätkö jumppaliikkeet perille ja oikeaan kohtaan. Voi löytyä esimerkiksi sellainen ero, että vasen

puoli aktivoituu ja oikea ei. Siten voidaan tehdä jokaiselle yksilöllinen harjoitusohjelma. Toinen äitiysfysioterapeuteista on lisäksi lantionpohjafysioterapeutti.

– Hänellä on käytössä sähköärsytyshoito, jolla voidaan hoitaa muun fysioterapian osana virtsankarkailua tai lantionpohjan kipuja. Sähköärsytyshoidolla voidaan tehdä toimintatutkimus lantionpohjaan ja auttaa harjoittamista ja rentouttamista. Vatsalihasten erkauma, lantionpohja- ja virtsankarkailuongelmia on yhtä lailla naisilla kuin miehillä.

Terveysaskel järjestää 17. helmikuuta ystävämyyntitapahtuman, jossa pääsee tutustumaan Apupuodin

uusiin tuotteisiin ja tilan vuokralaisten palveluihin. Tapahtumassa muun muassa kuullaan lantionpohjafysioterapeutin pitämiä luentoja. Paikalla on lisäksi FinnComfortin kenkämyymälä, Tenan

edustaja ja Me&I-vaatemyyjä. Tutustua voi myös vatsalihasten pikaultraukseen voi tutustua ja kalevalainen jäsenkorjaaja Mari Vuoristo antaa näytehoitoja. Lisäksi TexMaaCari esittelee pellavaisia tuoteuutuuksiaan.

– Lisäksi meillä on täällä verisuonimittaus. Eli voi tulla mittauttamaan, toimivatko jalkojen laskimosuonet hyvin ja tarvitseeko jo lääkinnällisiä tukisukkia, vai pärjääkö kevyemmillä sukilla, Riikka Törnqvist lisää ja toivottaa kaikki tervetulleeksi tapahtumaan.