Rempparyhmälle ruusuja

Tammikuun viimeisessä lehdessä (L-VS 31.1.) oli juttua Rempparyhmästä. Haluan välittää Rempparyhmälle kiitokseni. He tekevät aina työnsä, eivätkä ole koskaan pahalla päällä. He ovat aina ystävällisiä ja valoisia. Kiitos myös sille henkilölle, joka on keksinyt tämän avunannon. Se on tarpeen, sillä emme me vanhukset jaksa esimerkiksi raskaita lumitöitä. Me kaikki Rempparyhmää käyttävät mummot olemme tyytyväisiä palveluun.

nimim. Lättymummo