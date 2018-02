Pankkialan edelläkulkija

Vuoren laella pysähdytään ihastelemaan järvimaisemia. Ilma on raikas, on aivan hiljaista. Yhtäkkiä Urho purskahtaa riemukkaaseen nauruun isän kutitellessa häntä.

Oma Säästöpankin Ideaparkin konttorinjohtajana toimivalle Tuomo Helavirralle ja hänen perheelleen liikunta on elämäntapa. Urho on ollut isän matkassa pienestä pitäen.

− Liikunta on minulle tärkeä juttu ja harrastan kestävyysurheilua monessa muodossa. Urhon kanssa käydään vaeltamassa ja usein mennään juoksemaan hiekkatietä niin, että Urho on kärryissä ja vaimokin on mukana. Kesällä pyöräillään, ja perässä on tietenkin lastenistuin, Helavirta kertoo.

Helavirta käy myös hiihtämässä kesällä rullilla ja talvella ladulla.

− Soutuharrastus on jäänyt vähemmälle paitsi kotona, missä minulla on ergo ja voin ex-tempore vaihtaa soutuvaatteet ja mennä harjoittelemaan.

Pankkimiehen mukaan kuntoilu tuo virtaa elämään. Perhe nousee aamukuudelta, jolloin kuntoilulle jää hyvin aikaa ennen töihin lähtöä.

− Talvella käyn aamuseitsemältä hiihtämässä Lempäälässä, missä siihen on erinomaiset mahdollisuudet. Lenkin jälkeen lähden töihin Ideaparkiin, missä on hyvät tilat käydä suihkussa ja vaihtaa työvaatteet sekä aloittaa työpäivä hyvissä ajoin.

− Aamulla kerkiän tekemään semmoisia hommia, mitkä vaativat omaa rauhaa ja keskittymistä. Sitten kun muut tulevat töihin, alkaa arkinen säpinä.

Työtään Tuomo Helavirta kuvaillee monipuoliseksi.

− Vetovastuuseen sisältyy paljon rutiineja, mitkä pitää tehdä. On tarkastettava, että asiat on tehty niin kuin ne lakien ja sääntöjen mukaan on tehtävä, mikä vie jonkin verran aikaa.

Oma Säästöpankin konttori on Lempäälän Ideaparkissa kahdessa kerroksessa näkyvällä paikalla kauppakeskuksen asiakasvirtojen äärellä.

− Pankin pitää olla siellä, missä sen asiakkaat ovat, sanoo Tuomo Helavirta.

− Kun kaksi vuotta sitten tulimme Ideaparkiin, kävi aika nopeasti ilmi, että meidän on keskitettävä toiminta tänne. Asiakkaamme olivat jo valmiiksi täällä ja ne, jotka eivät olleet, löysivät tänne.

Helavirta pitää Ideaparkia erinomaisena paikkana pankille. Kasvu on ollut jatkuvaa ja asiakassuhteet vahvistuneet.

− Ideaparkin palvelutarjonta on monipuolistunut valtavasti ja sama kehitys jatkuu edelleen. Nyt julkistettujen hankkeiden jälkeen on tulossa paljon lisää, minkä seurauksena tänne saapuu yhä vain enemmän erilaisia ihmisiä. Ei vain shoppailijoita, vaan myös niitä muita, liikunnanharrastajia, senioreita, perheitä, nuoria.

Oma Säästöpankin Ideaparkin konttori on täyden palvelun pankkikonttori. Helpompaa pankkiasiointia on vaikea kuvitella, sillä palvelutiski on kulkureitin äärellä, kauppakeskuksen toisen pääoven lähellä, markettia vastapäätä.

− Meitä on kaikella tavalla helppo lähestyä. Jalkaisin, puhelimella, sähköpostilla ja verkon kautta. Ei ole aidattuja tiloja, ei jonotusnumeroita. Kassapalvelut ovat laajasti auki. Yläkerrassa on lasiseinät, ja ovet ovat avoinna asiakkaille. Näin me haluamme, että tilanne säilyy myös jatkossa.

− Mielestämme meillä on hyvä konsepti, millä erotumme muista pankeista ja mistä meidän asiakkaamme hyötyvät. Kun toimintaa suunnitellaan ja kehitetään, on asiakas aina tärkein. Muiden toimintaa ei kannata miettiä, vaan pitää keskittyä oman toiminnan kehittämiseen.

Pankkikonttorin siirtäminen ja toiminnan keskittäminen kauppakeskukseen oli kaukonäköinen ja rohkea päätös.

− Jatkuva kehitys on edellytys sille, että pärjätään tulevaisuudessa vielä paremmin. Ideaparkiin siirtyminen osoittautui tässäkin mielessä oikeaksi ratkaisuksi. Ideapark monipuolistuu ja kehittyy, niin myös pankki.

Kestävyysurheilijalta vaaditaan sitkeyttä ja päämäärätietoisuutta sekä sisäistä voimaa.

Tämä osuu Tuomo Helavirran toimintatapaan, jonka voisi kiteyttää motoksi: tehdään asiat loppuun asti.

− Priorisointi on vahvuuteni. En lupaudu sellaiseen, mistä epäilen, etten ajan puolesta voi suoriutua. Tällaiset asiat liittyvät yleensä olennaisesti töihin tai harrastuksiin tai sekä että.

Keskittymiskykyä ja kestävyysurheilijan tarmokkuutta kuvaa hyvin elämäntilanne, jonka keskellä hän suoritti työn ohessa kolmessa vuodessa vaativan liikkeenjohdon executive mba -tutkinnon. Samaan aikajanaan osui pojan syntymä.

− Se vaati aikataulutusta. Alussa oli mäkilähtö, paljon kursseja ja tekemistä. Tärkeintähän on päästä opiskelumoodiin. Kun ymmärtää, että tästähän on itselle paljon hyötyä, motivaatio on huippuluokkaa.

Tuomo Helavirta on erittäin tyytyväinen, että hän lähti opiskelemaan.

− Olihan se ihan kermaa, että pääsin siihen porukkaan. Siellä oli kokeneita liikkeenjohtajia ja yrittäjiä, samanhenkistä porukkaa, ja kaikki oppivat toisiltaan. Luennoitsijat olivat huippuluokkaa, ja tarjolla oli alan viimeisin tieto.

Tutkinnosta Helavirta kertoo saaneensa paljon eväitä omaan tekemiseen ja itsensä kehittämiseen.

− Suosittelen kouluttautumista kaikille. Itsensä kehittäminen on aina hyödyllistä ja antoisaa. Työnantaja tuki kouluttautumistani niin kuin tukee myös muiden kohdalla.

Nyt kun tutkintourakka on valmis, Tuomo Helavirta aikoo vapaa-aikaansa käyttää enemmän liikkumiseen.

Hän on mukana Lempäälän Kisan kuntojaoston varapuheenjohtaja. Hän kannustaa kaikkia ihmisiä liikkumaan.

− Kaikki liikunta on hyvää. Kannattaa kokeilla avoimesti eri lajeja, jolloin voi löytää omansa. Kun alkaa liikunnan harrastamisen, huomaa pian olevansa virkeämpi. Liikuntaan käytetyn ajan saa moninkertaisena takaisin. Päivän askareet sujuvat nopeammin, ja töissä pysyy vireänä koko päivän. Yhteiskunnan näkökulmasta kaikki liikuntaan käytetty aika tuo säästöä, sillä se pienentää sosiaali- ja terveysmenoja.